“التعذيب والإهانة”.. ملخص تجربة أسرى محررين في السجون الإسرائيلية (فيديو)

روى عدد من الأسرى المحررين، الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، انتهاكات يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

وقالت الأسيرة المحررة أسماء شتات، التي التقت بعائلتها في خان يونس جنوب القطاع بعد عام من الغياب والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي، “جردونا من كل حاجة، أنا أخذوني من شعري بلباس النوم ولما وصلنا السجن أعطوني بالعافية شال أستر به رأسي، ولما استقرينا في سجن الدامون صادروا منا كل الملابس”.

وأشارت أسماء، التي لا يزال زوجها أسيرا في عسقلان، إلى أن الأوضاع في السجون في غاية السوء، وخصوصا بعد إتمام الصفقة، إذ ضيقوا على الأسيرات وحولوا الزنازين إلى غرف شبه معزولة، بحسب إفادتها للجزيرة مباشر.

وقال الأسير المحرر مهند أبو عنزة (19 عاما)، الذي اعتقله الاحتلال بتهمة انضمامه لحركة (حماس)، إن معاملة الاحتلال لهم كانت مليئة بالذل والإهانة، وإن الاهتمام الطبي بالأسرى معدوم.

ضرب وسب وتجويع

أما الأسير المحرر أحمد أبو خريس، الذي كان معتقلا مع القاصرين في سجن مجدو، فقال للجزيرة مباشر “من لما اعتقلوني في حاجز البحر في يناير (2024) تعرضت لتحقيق صعب، بعدين انتقلت لسجن مجدو وقعدت 12 شهر حتى اليوم، ضربونا وقمعونا وجوعونا، ولم يكن لدينا ملابس ولم يعطونا الأدوية عندما نمرض”.

من جانبه، تحدث الأسير المحرر مؤمن جهاد، الذي تعرض لطلقات نارية عدة من الاحتلال قبل أسره، عن الانتهاكات التي طالتهم خلال فترة أسره التي استمرت 6 أشهر، بقوله “في سجن سدي تيمان تقعد من الساعة 5 الصبح لـ11 بالليل مكلبش بإيديك ورجليك ومغمى.. في شباب ماتوا ورجليهم وإياديهم تكسّرت”.

لا فرق بين القُصّر والبالغين

الأسير المحرر أحمد أبو محسن لفت إلى قسوة الظروف خلال الـ13 شهرا التي قضاها في سجون الاحتلال، إذ أفاد بأن الأسرى القاصرين يعاملون كما يعامل الأسير العشريني والثلاثيني، بالإضافة إلى تعرضهم للإهانات باستمرار والمتمثلة بالبصق والقمع والشتم وخصوصا في سجن عوفر.

ووصل عدد من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، بينهم أطفال ونساء، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبوقت سابق الخميس أفرجت سلطات الاحتلال عن 46 أسيرا فلسطينيا، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل هؤلاء الأسرى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلال العمليات البرية العسكرية في قطاع غزة.