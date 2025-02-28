بعد التراشق مع ترامب.. زيلينسكي يغادر البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق المعادن

غادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض الجمعة دون التوقيع على اتفاق بشأن حصول الولايات المتحدة على معادن نادرة في بلاده.

وقطع الرئيس دونالد ترامب المحادثات مع زيلينسكي بعدما صاح فيه في المكتب البيضاوي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وخلال المؤتمر وبخ ترامب زيلينسكي، ووصفه بأنه” لا يحترمه”، وكانا يعتزمان توقيع الاتفاق وعقد مؤتمر صحفي مشترك، لكن بدلا من ذلك غادر زيلينسكي البيت الأبيض.

“مباراة صراخ تلفزيونية”

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية المشادة بين ترامب وزيلينسكي بأنها تحولت إلى “مباراة صراخ تلفزيونية”، وأن النتيجة “هي تفجير خطط التوقيع على صفقة معادن نادرة، ما يشير إلى انقطاع كبير في العلاقات بين حليفين في زمن الحرب”.

وتحولت الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء الذي استمر نحو 45 دقيقة إلى مشادة حادة بين ترامب ونائب الرئيس الأمريكي فانس من جهة وزيلينسكي من جهة أخرى، الذي أشار إلى تشككه في التزام روسيا بالدبلوماسية، مستشهدا بسنوات من عدم التزام موسكو بتعهداتها على الساحة العالمية.

بدأت المشاحنة بفانس قائلا لزيلينسكي، “سيدي الرئيس، أعتقد أنه من عدم الاحترام أن تأتي إلى المكتب البيضاوي لمحاولة التقاضي في هذا الأمر أمام وسائل الإعلام الأمريكية”.

حاول زيلينسكي الاعتراض، ما دفع ترامب في النهاية إلى رفع صوته وقول “إنك تخاطر بحياة الملايين من الناس”.

وأضاف “إنك تخاطر بحرب عالمية ثالثة، وما تفعله لا يحترم البلاد، هذه الدولة التي دعمتك أكثر بكثير مما يقول الكثير من الناس إننا كان يجب أن نفعل”.

ترامب: زيلينسكي ليس جاهزا للسلام

وعقب المشادة الكلامية نشر ترامب على منصة تروث التي يمتلكها بيانا قال فيه “لقد عقدنا اجتماعًا مفيدًا للغاية في البيت الأبيض اليوم. لقد تعلمنا الكثير مما لا يمكن فهمه دون إجراء محادثة تحت مثل هذه النيران والضغوط”.

وأضاف ترامب “قررت أن الرئيس زيلينسكي ليس جاهزا للسلام، إذا شاركت أمريكا، لأنه يشعر أن مشاركتنا تعطيه ميزة كبيرة في المفاوضات”.

وتابع ترامب “لا أريد ميزة ولكن أريد السلام. زيلينسكي لم يحترم الولايات المتحدة في المكتب البيضاوي العزيز. يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام”.

روسيا تعلق

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة إن ترامب تحلى “بضبط النفس” بعدم ضرب زيلينسكي خلال مشادة كلامية بينهما في البيت الأبيض.

وكتبت على موقع تلغرام “أعتقد أن أكبر كذبة لزيلينسكي من بين كل أكاذيبه كانت تأكيده في البيت الأبيض على أن نظام كييف في عام 2022 كان وحيدا، من دون دعم”.