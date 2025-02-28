دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان 2025

أعلنت عدة دول من بينها السعودية وقطر سلطنة عُمان والإمارات وإندونيسيا والوقف السني بالعراق والبحرين واليمن أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان الكريم بعد ثبوت رؤية هلاله.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إن “المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ السبت الموافق 1 مارس/آذار 2025م، هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1446هـ”.

وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أن “يوم غدٍ السبت 1 مارس/آذار 2025م هو أول أيام شهر رمضان المبارك”.

وأفادت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان في سلطنة عمان، في بيان متلفز، بأنها تلقت إفادات بثبوت رؤية الهلال مساء اليوم، وعليه يكون غدا السبت هو غرة الشهر المبارك.

وأعلن مفتي المملكة الأردنية أن “غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك”.

وأكد ديوان الرئاسة الإماراتية أن “غداً السبت أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات”.

كما أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية في غزة، أن “غدا الأول من شهر رمضان المبارك”، وهو ما أفاد به أيضا مفتي القدس والديار الفلسطينية.

وقبل أيام، أعلن مركز الفلك الدولي، أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر رمضان لعام 1446 هجريًا، اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال في هذا اليوم ستكون ممكنة باستخدام “التلسكوب” من غرب آسيا، ومعظم إفريقيا، وجنوب أوروبا، بينما ستكون ممكنة بالعين المجردة في أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين.