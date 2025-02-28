رويترز: إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة من أجل بقاء سوريا ضعيفة

نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة وبلا قوة مركزية من خلال السماح لروسيا بالاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين هناك “لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في البلاد”.

وأضافت المصادر أن العلاقات التركية المتوترة في الأصل مع إسرائيل تعرضت لضغوط شديدة خلال حرب غزة، وأن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا واشنطن بأن الحكام الجدد في سوريا يشكلون تهديدا لحدود إسرائيل.

وتشير هذه الضغوط إلى حملة إسرائيلية منسقة للتأثير في السياسة الأمريكية في منعطف حرج بالنسبة لسوريا، إذ تحاول الإدارة الجديدة التي أطاحت بشار الأسد توطيد الاستقرار وحمل واشنطن على رفع العقوبات.

وذكرت ثلاثة مصادر أمريكية وشخص آخر مطلع على الاتصالات أن إسرائيل نقلت وجهات نظرها إلى كبار المسؤولين الأمريكيين خلال اجتماعات في واشنطن في فبراير/شباط، واجتماعات لاحقة في إسرائيل مع ممثلين في الكونغرس الأمريكي.

وقال اثنان من المصادر إن وثيقة إسرائيلية تتضمن البنود الرئيسية جرى توزيعها أيضا على مسؤولين أمريكيين كبار.

وطلبت جميع المصادر عدم ذكر اسمها نظرا للحساسية الدبلوماسية.

وقالت المصادر إنه لم يتضح حتى الآن مدى قبول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقترحات إسرائيل.

ولم تتطرق الإدارة الأمريكية الجديدة كثيرا إلى الشأن السوري، مما تسبب في حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل العقوبات المفروضة على دمشق، ووضع القوات الأمريكية المنتشرة في شمال شرق البلاد.