بعد ساعات من تهديد ترامب.. الاتحاد الأوروبي يوحد صفوفه ضد الرسوم الجمركية الأمريكية

اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي موقفًا حازمًا وموحدًا ضد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على بلدان الاتحاد، داعين إلى تفادي حرب تجارية “لا رابح” فيها.

وفي اجتماع غير رسمي لقادة دول وحكومات الاتحاد في بروكسل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “إذا تعرضنا لهجوم حول المسائل التجارية، فسيكون على أوروبا الرد بقوة”. وأشار إلى ضرورة أن تفرض أوروبا احترامها وتحمي مصالحها.

من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن أوروبا مستعدة للرد عند الضرورة على أي رسوم جمركية أمريكية تستهدف منتجاتها، موضحًا أن “التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا يعود بالنفع على الجانبين، وأي تعقيدات في السياسة الجمركية ستكون سيئة للطرفين”.

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على حاجة أوروبا والولايات المتحدة إلى التعاون، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية تزيد التكاليف وتضر بالوظائف والمستهلكين.

وعبر رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، عن ضرورة بذل كل الجهود لتفادي الرسوم الجمركية والحروب التجارية غير المجدية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي وثقته بنفسه خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد استعداده للرد بحزم على أي رسوم جمركية مشددة يفرضها ترامب عليه، معربًا عن أسفه للرسوم المفروضة على كندا والمكسيك والصين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن إدارته ستفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي قريبًا، متهماً الاتحاد بالاستفادة من الولايات المتحدة وعدم شراء المنتجات الأمريكية.

وأضاف أن الرسوم الجمركية ستتضمن أيضًا كندا والمكسيك لعدم ضمانهم المساواة في التجارة ومنع الهجرة غير النظامية.

كما دعا ترامب الصين والمكسيك إلى وقف تهريب مادة الفنتانيل المخدرة، محذرًا من زيادة الرسوم الجمركية في حال عدم الاستجابة.