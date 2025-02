شاهد: لحظة إحراق مستوطنين مسجدا شمالي أريحا

أظهرت كاميرا مراقبة لحظة إحراق مستوطنين إسرائيليين مسجد قرية عرب المليحات، وجرّارا زراعيا في المعرجات شمالي مدينة أريحا، بشرق الضفة الغربية المحتلة.

وذكر المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، حسن مليحات، في بيان، أن “مستعمرين اقتحموا فجرا (الأحد) تجمع عرب المليحات، وأضرموا النار في مسجد، وحاولوا إحراق جرار زراعي لأحد المواطنين”.

وأضاف مليحات أن “المسجد احترق بالكامل، فيما تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق الذي شب في الجرار الزراعي”.

وخلال 2024، نفذ مستوطنون إسرائيليون 2971 انتهاكا ضد فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (وهي هيئة حكومية).

ووفق الهيئة، فإن “عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.

وكانت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، قد قالت إن العنف الذي يمارسه مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مدعوم من حكومتهم برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأضافت المنظمة في منشور عبر منصة إكس، أن “العنف الذي يمارسه المستوطنون بدعم من الدولة الإسرائيلية ضد المجتمعات الفلسطينية يهدف إلى تخويف السكان وتهجيرهم”.

Israel’s state-backed settler violence against Palestinian communities is aimed at scaring residents into leaving.

Watch footage of settlers torch a mosque and a tractor last night in the Palestinian community of al-Mu'arrajat>> pic.twitter.com/He2uG43FFQ

— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) February 2, 2025