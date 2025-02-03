“غزة العزة”.. جماهير الوحدات تشعل المدرجات بالهتاف للقسام في كأس السوبر الأردني (فيديو)

هتفت جماهير نادي “الوحدات” الأردني للمقاومة الفلسطينية، ورسمت عبارة “غزة العزة” على المدرجات، في ذهاب كأس السوبر الأردني الذي جمعه بفريق “الحسين إربد”، أمس الأحد.

وشارك صحفيون ومشجعون عبر المنصات، مشاهد من مدرجات ملعب الملك عبد الله الثاني في القويسمة، لهتاف جماهير نادي الوحدات لكتائب القسام قائلين “شمال يمين كتائب عز الدين” و”بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، في حين شكلت الجماهير عبارة “غزة العزة” وسط المدرجات.

وانتهت المباراة بفوز “الحسين” بنتيجة (3-1)، ليتجدد اللقاء بين الفريقين الخميس المقبل، على ملعب الحسن، في إياب السوبر المحلي.