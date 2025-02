الأونروا: سكان مخيم جنين تحملوا المستحيل وآلاف الأطفال بلا مدارس

قالت جوليت توما، مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في منشور على منصة إكس الثلاثاء إن “سكان مخيم جنين تحملوا المستحيل، إذ دُمرت أجزاء كبيرة من المخيم في سلسلة تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية”.

وأضافت جوليت في منشورها أن نحو مئة منزل في مخيم جنين تضررت بفعل التفجيرات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن “خمسة آلاف طفل على الأقل في منطقة جنين لم يتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم التي تديرها الأونروا”، نتيجة الهجوم الإسرائيلي على المنطقة.

"The residents of Jenin camp have endured the impossible. Large parts of the camp were destroyed in a series of detonations by Israeli forces," says UNRWA Director of Communications @JulietteTouma.

Around 100 homes were reportedly damaged. At least 5,000 children in the Jenin…

