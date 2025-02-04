البرهان: قواتنا لن تتوقف حتى تطرد الدعم السريع من كل السودان (فيديو)

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، أن قوات الجيش السوداني أصبحت بالقرب من منطقة سوبا على النيل الأزرق جنوب مدينة الخرطوم، مؤكدًا أنها ستواصل معاركها مع قوات الدعم السريع حتى تطردها من كل أرض السودان.

ووصل البرهان، الثلاثاء، إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، وتابع سير العمليات العسكرية في ضوء التقدم الذي حققه الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى في محاور عدة على جبهات القتال.

وحيّا البرهان الجنود في منطقة وادي سيدنا العسكرية، وأشاد “باستبسالهم في الذود عن حياض الوطن من خلال انخراطهم بكل ثبات وشجاعة في حرب الكرامة”.

ووجَّه البرهان الشكر “لمن وقفوا بوجه المتمردين” وأصروا على قتالهم، مؤكدًا أن المعارك مستمرة حتى القضاء عليهم.

التقدم في محور مدينة الكاملين

وأظهر مقطع فيديو على فيسبوك فرحة الجماهير العفوية عقب التقدم الكبير لقوات الجيش السوداني في محور مدينة الكاملين بولاية الجزيرة، وخروج قوات الدعم السريع منها.

يُذكر أن الجيش السوداني أعلن، في 13 يناير/كانون الثاني المنقضي، دخول “ود مدني” عاصمة ولاية الجزيرة، الأمر الذي أثار فرحة واسعة بين أهالي المدينة.

وفي 28 يناير، أعلن الجيش سيطرته على مواقع جديدة في الخرطوم بحري وأم درمان، بينما تجدَّد القتال مع قوات الدعم السريع في جبهات عدة بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر غربي البلاد.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل/نيسان 2023، ولم تنجح جهود الوساطة حتى الآن في وقفها.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح الملايين من منازلهم، وإغراق نصف السكان في براثن الجوع، وفق المنظمات الدولية.