شاهد: تشييع حاشد لجثماني القياديين في كتائب القسام غازي أبو طماعة وعبد الهادي صيام

شيع الآلاف من أهالي غزة ومقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جثمان القيادي البارز في الكتائب غازي أبو طماعة، اليوم الثلاثاء، الذي أعلنت القسام استشهاده خلال معركة طوفان الأقصى.

وكان غازي أبو طماعة عضو المجلس العسكري العام، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية بكتائب القسام.

وخلال التشييع ظهر المئات من مقاتلي القسام وكتيبة دير البلح بزيهم العسكري وأسلحتهم الرشاشة وسياراتهم المكشوفة، وتقدَّموا آلاف المشيعين من أهالي غزة ودير البلح.

وقبل أيام، أعلن المتحدث باسم القسام، أبو عبيدة، استشهاد رئيس هيئة أركان الكتائب محمد الضيف و6 من أعضاء مجلسها العسكري، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من 15 شهرًا.

وبجانب الضيف، استشهد كل من مروان عيسى نائب قائد هيئة الأركان، وغازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، ورائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، ورافع سلامة قائد لواء خان يونس، وأحمد الغندور قائد لواء شمال غزة، وأيمن نوفل قائد لواء وسط القطاع.

كما شيعت كتائب القسام والمئات من الأهالي، الثلاثاء، جثمان عبد الهادي صيام القيادي بكتائب القسام في مخيم الشاطئ.

وظهر في الجنازة قائد كتيبة مخيم الشاطئ في كتائب القسام، هيثم الحواجري، الذي سبق أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي اغتياله في ديسمبر/كانون الأول 2023 خلال معركة طوفان الأقصى.