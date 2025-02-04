“صاروا يخشون الخروج”.. سيف الترحيل يهدد مهاجرين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية (فيديو)

أعرب مهاجرون في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية عن مخاوفهم من إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة، مؤكدين أن ترحيل المهاجرين ستكون له تداعيات سلبية على مجتمعاتهم داخل الولايات المتحدة.

وقال أحد المهاجرين من أصول لاتينية للجزيرة مباشر “الأشخاص الذين أتوا من خارج الولايات المتحدة يقيمون هنا منذ سنوات، ويستثمرون أموالهم في المشروعات الصغيرة التي تسهم كثيرا في المجتمع، وتستوعب كثيرين، خصوصا في مدينة نيوارك التي نرى فيها العديد من المطاعم والمشروعات المملوكة لعائلات من أصول لاتينية، وهذا كله سينكمش بشدة، وستكون له تداعيات سلبية”.

صاروا يخشون الخروج

وأضاف مهاجر آخر “أصبحت الجاليات اللاتينية كلها تعيش حالة من القلق. لا أحد يريد الخروج للشراء أو المشي في الحديقة، وهذا يؤثر في أعمالنا. نواجه صعوبات بالفعل والأشرار لا ينتظرون، لذا دعونا نأمل أن يمر هذا الأمر”.

وأردف مهاجر لاتيني آخر يعيش في نيوارك “يجب أن يتركونا نعمل وأن يُسمع صوتنا نحن -اللاتينيين- لأننا نشكل دعامة لتقدم هذا البلد. نطالبهم بإيقاف عمليات الترحيل وأن يساعدونا للمضي قدما”.

ثلاث فئات مهددة بالترحيل

وتحدَّث محامي الهجرة ربيع غريب عن مشكلات المهاجرين الحالية، قائلا “ترد إلينا اتصالات بكم هائل لأن الناس خائفة، حيث أصبحوا لا يذهبون إلى المدارس أو حتى البقالة”.

وأوضح ربيع أن المهددين بالترحيل حاليا ينقسمون إلى 3 فئات، الأولى: الذين طردتهم الولايات المتحدة سابقا وعادوا مرة أخرى، والثانية من يمتلكون سجلات إجرامية، أما الفئة الثالثة فهم الذين دخلوا الولايات المتحدة في آخر عامين، ولم يتقدموا بطلب لجوء حتى الآن.

وأكد ترامب، الأسبوع الماضي، أنه وجَّه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لإعداد سجن غوانتانامو في خليج كوبا، ليكون قادرا على استقبال نحو 30 ألف مهاجر غير نظامي.

ووقّع ترامب نهاية شهر يناير/كانون الثاني قانونا يُعرف باسم “لايكن رايلي”، الذي يجيز للسلطات الأمنية احتجاز المهاجرين غير النظاميين المتهمين بالسرقة والجرائم العنيفة قبل محاكمتهم.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن وتيرة إلقاء القبض على المهاجرين غير النظاميين ارتفعت أخيرا بمعدل 15 ضعفا مقارنة بالفترات السابقة.

وفي السياق ذاته، وصل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى تكساس، أمس الاثنين، لزيارة القوات التي نشرها ترامب على الحدود مع المكسيك بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال هيغسيث في رسالة على إكس قبل وصوله إلى الحدود “الرئيس ترامب يريد السيطرة التشغيلية بنسبة 100% على الحدود وسنمنحها له”، مؤكدا أن “أمن الحدود هو الأمن الوطني”.