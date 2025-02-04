غزة وسوريا وليبيا والصومال.. مصر وتركيا تعلنان جملة من المواقف المشتركة

أكدت تركيا ومصر، الثلاثاء، رفضهما تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى لأي أغراض، وشدَّدا على دعمهما القوي لـ”صمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة”.

وفي بيان مشترك من 11 بندا، صدر عقب لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي في أنقرة، تعهد الوزيران بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ 15 مليار دولار.

وأكدت أنقرة والقاهرة رفضهما أي انتهاك للحقوق “غير القابلة للتصرف” للشعب الفلسطيني، سواء عبر أنشطة الاستيطان أو ضم الأراضي أو ترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى أو تهجيرهم قسرا أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى لأي أغراض قصيرة أو طويلة الأمد.

وقال البيان إن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار، وتنذر بتوسيع نطاق الصراع في المنطقة، وتقوض فرص تحقيق السلام والتعايش بين الشعوب.

ورحَّب البيان بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، كما دعم الوزيران الجهود الرامية إلى ضمان تنفيذ الاتفاق في كل مراحله.

وشدَّدا على أهمية تكثيف المجتمع الدولي جهوده لتخفيف المعاناة في غزة، بزيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع “دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم”.

ودعا الوزيران المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.

كما أكد البيان أهمية الحفاظ على دور الأونروا، لكونها عنصرًا لا غنى عنه لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكد الوزيران تصميمهما على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديدًا لأي دولة.

وجددا التزامهما بدعم وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، إضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأعرب الوزيران عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

وشدَّدا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن ليبيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء بشكل مغلق في المجمع الرئاسي.