وزير الداخلية السوري الأسبق محمد الشعار يسلّم نفسه (فيديو)

أعلنت جهات تصف نفسها بـ”السلطات السورية الجديدة”، اليوم الثلاثاء، تسلُّم وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم الشعار، في خطوة وُثقت عبر تسجيل مصوَّر يُظهره في سيارة برفقة عدد من الأشخاص.

وورد في التسجيل المصوَّر تصريح لأحد ممثلي هذه السلطات يؤكد تسلُّم الشعار من قِبل شخصين عرَّفهما باسم فرج الحمود ومنيف الزعيم القداح، موضحًا أن توثيق عملية التسليم جاء “للتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية والحفاظ على كرامة الرجل”.

وأضاف المتحدث أن الأبواب ستظل مفتوحة لأي شخصية ترغب في تسليم نفسها للدولة السورية الجديدة.

من هو محمد الشعار؟

ويُعَد الشعار من أبرز الشخصيات العسكرية التي تدرجت في مناصب عدة قبل توليه وزارة الداخلية في حكومة عادل سفر بتاريخ 14 إبريل/نيسان 2011، وذلك عقب اندلاع الثورة السورية.

وينحدر الشعار من مدينة اللاذقية الساحلية غربي البلاد، حيث وُلد فيها عام 1950، ثم التحق بالقوات المسلحة عام 1971، وتولّى مواقع بارزة، من بينها رئاسة الاستخبارات العسكرية في حلب وقيادة الشرطة العسكرية.

وتُوجّه المعارضة السورية اتهامات للشعار بالتورط في تجاوزات كثيرة، من أبرزها المشاركة في مجزرة سجن صيدنايا عام 2008، التي أفادت مصادر حقوقية بأنها أودت بحياة 25 سجينًا.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والجامعة العربية الشعار على قائمة العقوبات، التي تحظر السفر وتمتد لتشمل تجميد أصوله ومنع التعامل المالي معه.

واشتهر الشعار بأنه أحد الناجين من تفجير استهدف اجتماع ما عُرف بـ”خلية الأزمة” في يوليو/تموز 2012 داخل مكتب الأمن الوطني بدمشق، وأدى إلى مقتل عدد من كبار الضباط والمسؤولين الأمنيين.