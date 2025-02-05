أهالي حي الشجاعية في غزة ردا على ترامب: نحن مثل شجر الزيتون (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر ردود أفعال سكان حي الشجاعية شرقي مدنية غزة حول الخطة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتقضي بسيطرة الولايات المتحدة على القطاع وتهجير سكانه.

وكان ترامب وصف قطاع غزة بأنه “تحول إلى موقع هدم، وصار غير صالح للحياة، ولا بديل لأهل سوى مغادرته”.

وردا على ما طرحه ترامب، قال أحد أهالي حي الشجاعية للجزيرة مباشر “هذه أرض آبائنا وأجدادنا، وسنبقى فيها. نحن مثل شجر الزيتون وشجر البرتقال، سنبقى على الأرض شامخين، ولن نغادر هذه الأرض إلا بموتنا”.

وأضاف “الحياة صعبة، مثل حياة البادية، لا ماء ولا كهرباء، ولكننا باقون على هذه الأرض وصامدون”، مؤكدا “لن نترك أرضنا”.

“هم من جعلوا الحياة صعبة”

وأضاف آخر من أهالي الشجاعية “أجدادنا عاشوا في هذه الأرض، وسوف نعيش بها ونموت فيها ولن نتركها. لو قصفونا باي شيء سنبقى في غزة، أرض العزة وأرض الجهاد”.

وتابع “نحن أصحاب البلاد وأصحاب هذه الأرض، ولن نتركها”، مشيرا إلى أن أهل غزة “مستعدون للتضحية ودفع ضريبة الدم إلى ما لانهاية”.

وأضاف “هم من جعلوا الحياة صعبة علينا. كنا نعيش ونربي أولادنا لكنهم حولوا حياتنا إلى جحيم، ومع كل ذلك نحن صامدون”.

“لا نغادر هذا البلد”

وأكد شاب من أهل الشجاعية أن “أهل غزة لن يغادروا هذا البلد”، مضيفا “ترامب يحكي أو نتنياهو يحكي، هذا كله لايعنينا. ولن نغادر هذه الأرض المباركة”.

وتابع قائلا “نحاول أن نتأقلم مع الظروف الصعبة لأن هذه بلادنا ولن نهجرها. إن شاء الله نحن صامدون مهما كان الدمار”، مشيرا إلى أنه افتتح صالونا لحلاقة الشعر لكي ينفق على أسرته.

يذكر أن حي الشجاعية تعرض لدمار واسع خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلف أكثر من 47 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 111 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.