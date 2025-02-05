الأب مانويل مسلم ردا على ترامب: لن نرحل من غزة بل سترحلون أنتم وإسرائيل من المنطقة كلها (فيديو)

أعلن الأب مانويل مسلم، راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقًا، عضو الهيئة المسيحية الإسلامية لنصرة المقدسات، رفضه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة، التي كشف عنها خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واقتبس الأب مسلم في منشور على “الفيسبوك”، اليوم الأربعاء، آية من الإنجيل تقول “أتونكم بلباس الحملان وهم في الباطن ذئاب خاطفة”، ليعبّر عن رأيه في مقترح ترامب.

ووصف الأب مسلم المشهد، كما يراه بأنه “بعد أن شبع الذئاب الأمريكان والصهاينة مِن لحم أطفال غزة لبسوا جلود خراف، وظهروا -لمن لا يعرفهم- حملانًا أبرياء يتدفق الحنان والحب والرحمة والسلام والشفقة من قلوبهم وأفواههم”.

التباكي على أهل غزة

وسخر الأب مسلم من التباكي على ما يحدث لأهل غزة، والادعاء بأنهم “لا يستطيعون العيش في القطاع المدمّر. إنه غير صالح للحياة البشرية. كل البيوت مُهَدَّمَة فكيف تنامون في العراء؟”.

وخاطب الأب مسلم الرئيس الأمريكي قائلا “قنابل أمريكا وجيش المرتزقة الصهاينة التابعة لكم صنعت بنا جريمة الحرب هذه. اتركوا محكمة الجنايات الدولية تقبض على نتنياهو وزمرته. اتركوا محكمة العدل تضع إسرائيل تحت القانون الدولي”.

وأكد الأب مسلم “لن نرحل نحن مِن غزة بل سترحلون أنتم وإسرائيل من الشرق الأوسط كله. لكي تبقى أمريكا عظيمة عليها أن تجعل قوتها عادلة، وتعطي كل ذي حق حقه، ولا تنحاز للاستعمار بالقوة بل لنفوذ العدالة إلى الشعوب”.

وتابع الأب مسلم “ما يخفيه حنان الذئاب على أهل غزة هو في الحقيقة اعتراف صريح بأنهم ارتكبوا إبادة لشعب غزة وينادون باقتراف جريمة حرب أخرى بتهجيرهم للمرة الثانية”.

تجاهل القانون الدولي

وعدّد الأب مسلم ما تقوم به الإدارة الأمريكية من تجاهل للقانون الدولي قائلا “تقرر هيئة الأمم أن القدس الشرقية هي للفلسطينيين، لكن يأمر الرئيس ترامب بضم القدس لإسرائيل. محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية تقرر جلب قادة إسرائيل لمحاكمتهم بتهمة اقتراف جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية، لكن الرئيس الأمريكي يقوم بتهديد ومعاقبة قضاة تلك المحاكم”.

وتابع “هيئة الأمم تقول إن المستعمرات والاستيطان في الضفة الغربية والأراضي المحتلة غير شرعية، لكن أمريكا تبارك خطيئة إسرائيل. فمن يحاسبها؟”، مشيرا إلى أن “غير ذلك كثير لا مجال لتعداده”.

وكان ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، أن أمريكا ستسيطر على قطاع غزة وستمتلكه، وسنعمل على توفير فرص عمل وإسكان لسكان المنطقة.

وأضاف ترامب أن قطاع غزة يمكن أن يكون “بمثابة ريفييرا الشرق الأوسط”، مشيرا إلى أنه “إذا بقي سكان القطاع فيه فلن ينعموا بالسلام”.