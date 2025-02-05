“بطل أوكرانيا”.. وسام لجندي أوكراني شاهد الملايين لحظاته الأخيرة في اشتباك مع جندي روسي

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرر، يوم الجمعة الماضي، منح جندي أوكراني لقي حتفه خلال قتال بالأيدي مع جندي روسي لقب “بطل أوكرانيا”، إضافة إلى منحه وسام “النجمة الذهبية”.

يُذكر أن لقب “بطل أوكرانيا” هو أعلى لقب يمكن أن يمنحه رئيس أوكرانيا لأي مواطن بها تقديرا لجهوده في الحفاظ على أمن البلاد.

وكان الجندي الأوكراني ديمتري ماسلوفسكي، من الفرقة رقم 71 في الجيش الأوكراني، قد قُتل أثناء اشتباكه مع جندي روسي بالقرب من قرية ترودوف في إقليم دونيتسك يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفق بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكراني، فقد تمكن ماسلوفسكي من قتل 4 جنود روس، غير أن الجندي الروسي الخامس اشتبك معه بالأيدي وتمكن من قتله.

فيديو حظي بملايين المشاهدات

وحظي مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُبرز الدقائق الأخيرة من حياة ماسلوفسكي، بملايين المشاهدات.

وذكرت مجلة نيوزويك أنه اعتمادا على ترجمة من صحيفة موسكو تايمز، قال ماسلوفسكي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة للجندي الروسي الذي اشتبك معه “أريد أن أرحل بمفردي. كنت أقوى مقاتل في العالم. وداعا”.

وأضافت المجلة الأمريكية أن الجندي الروسي الذي اشتبك مع ماسلوفسكي هو أندريه غريغورييف، وأعرب لاحقا عن احترامه لماسلوفسكي في مقابلة تم تسجيلها بعد انتشار الفيديو.

ووفق البيان الصادر عن مكتب زيلينسكي، فإن ماسلوفسكي كان يخدم في الجيش الأوكراني منذ عام 2018، وشارك في معارك مع القوات الروسية منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022، بمناطق مختلفة منها زابورجيا وخاركيف وإقليم دونيتسك حيث لقي مصرعه.

ووصف زيلينسكي المعركة الأخيرة التي خاضها ماسلوفسكي بأنها “معركة بطولية وشجاعة مثالية لرجلنا”.

وقال زيلينسكي في بيانه “أوكرانيا ستذكر دائمًا هذه الشجاعة، ولن نغفر لروسيا أبدا مقتل أبطالنا، وسنرد على كل هذه الخسائر”.