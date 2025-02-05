بعد ظهورها في مكة.. زوجة الشرع تطل بجانب عقيلة أردوغان خلال أول زيارة رسمية إلى تركيا

التقت السيدة التركية الأولى أمينة أردوغان، أمس الثلاثاء، نظيرتها السورية لطيفة الدروبي في المجمع الرئاسي في أنقرة، حيث تبادلتا وجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة، من بينها المساعدات الإنسانية، والتضامن الاجتماعي، ودور التعليم في بناء المستقبل.

بحث دعم المتضررين من الحرب

وناقشت أردوغان والدروبي الخطوات الممكنة لتعزيز التعاون بين تركيا وسوريا لدعم النساء والأطفال، الذين كانوا الأكثر تضررًا من الحرب في سوريا.

كما أعربت السيدة الأولى السورية عن شكرها العميق لتركيا على دعمها جهود إعادة إعمار البلاد ومساعدتها في النهوض من آثار الأزمة.

وفي منشور لها عبر منصة إكس، أعربت أمينة أردوغان عن سعادتها باستقبال لطيفة الدروبي، مؤكدة أن تركيا ستواصل دعمها للشعب السوري في جهود إعادة الإعمار.

وأضافت “أعتقد أن مستقبلاً يسوده السلام والاستقرار هو نتيجة جهود مشتركة، وآمل أن تكون كل خطوة تُتخذ في هذا السبيل، مصدر أمل دائم لشعوب المنطقة”.

Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma… pic.twitter.com/NbPVB9amBb — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 4, 2025

وجاء هذا اللقاء بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة، أمس الثلاثاء، استجابة لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة تعكس التطور المتزايد في العلاقات الثنائية بين البلدين.

أول ظهور لزوجة أحمد الشرع

وظهرت لطيفة الدروبي، السيدة الأولى في سوريا، لأول مرة في مناسبة عامة أثناء تأديتها مناسك العمرة برفقة الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك خلال زيارتهما إلى السعودية.

وكان الشرع قام الأحد بزيارة رسمية إلى السعودية، في أول زيارة خارجية له بعد تنصيبه رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، والتقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولقي الظهور الأول للدروبي، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تواترت التعليقات بالترحيب والدعاء.

وتوجه العديد من المغردين بالدعاء للسيدة الأولى وزوجها بقبول عمرتهما، كما أبدى البعض تقديرهم لدورالسعودية في استقبال الوفد السوري.

ويعد هذا الظهور الأول للدروبي منذ تولي أحمد الشرع منصب الرئاسة، حيث لفتت الأنظار خلال أداء المناسك في المسجد الحرام وسط مراسم استقبال رسمية.