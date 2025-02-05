ترامب: غزة تحولت إلى موقع هدم ولا بديل أمام الفلسطينيين سوى المغادرة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه “يتطلع إلى إقرار السلام في الشرق الأوسط ووقف حمام الدم في الحرب في أوكرانيا”، حيث “يقتل الجنود الشباب بالآلاف”، حسب وصفه.

واعتبر ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الثلاثاء أن الفلسطينيين “سيودون بشدة” مغادرة قطاع غزة المحاصر للعيش في أي مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة.

وأضاف عن الوضع في غزة “لا أدري كيف يريدون البقاء. إنه موقع هدم”.

وتابع ترامب أنه “لو أتيح المجال لأهل غزة لاختاروا المغادرة، فليس أمامهم أي خيار أو بديل، حيث أن غزة الآن أشبه بكومة ركام هائلة حسبما رأيتم في الصور”.

وأضاف ترامب “الوضع خطير أمنيا والمباني تتساقط وتنهار، وسيبقى الأمر على هذا النحو لفترة طويلة. المكان كله مدمر”.

“ضخ الاموال في قطعة من الأرض”

وأضاف ترامب أنه يتطلع لأن “تقبل مصر والأدرن لاجئين من غزة”، مضيفا أن موقفه من غزة يختلف عن الكثيرين، حيث يرى أنه “يجب ضخ الأموال في غزة لكي تصبح قابلة للعيش فيها”.

وأضاف ترامب “لو وجدنا قطعة من الأرض لبنائها وضخ الأموال بها فسوف يكون هذا أفضل من العودة إلى غزة”، موضحا أنه “قد تكون هذه المنطقة في مصر أو الأردن أو غيرهما، حيث يعيش الناس في مناطق أكثر أمانا من غزة”.

وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في تمويل مثل هذه المشاريع، قال ترامب إن “المنطقة بها من يمتلكون أموالا طائلة، ومستعدون لإحلال السلام”.

انسحاب من منظمات الأمم المتحدة

كما أعلن ترامب أنه وقع أوامر تنفيذية تقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس القومي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) “لأنها أظهرت تحيزا ضد الولايات المتحدة”، حسب وصفه.

وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، الذي ينتقد الأونروا منذ فترة طويلة ويتهمها بالتحريض ضد إسرائيل.

وأضاف ترامب أنه “كانت هناك آمال عريضة أن تحقق الأمم المتحدة المهام المنتظرة منها، لكنها لا تدار بشكل جيد”.

وأشار ترامب إلى أن “الأمم المتحدة تعامل بعض الدول التي تسيء التصرف بأفضلية على حساب دول أخرى تقوم بعمل رائع”، مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة تمول بشكل كبير من جانبنا”.

وأضاف ترامب أن “الأمم المتحدة سوف تخسر الكثير من الدول لأنها لا تدار بشكل مناسب”.

تشديد الضغوط على إيران

وأضاف ترامب أنه وقع مذكرة لتشديد الضغوط على إيران، موضحا أننا “نأمل في أن نتعايش بشكل سلمي”، ولا نضطر لاستخدام هذه المذكرة بأي صورة، وأن تعيش منطقة الشرق الأوسط في سلام.

وأشار ترامب إلى أن إيران قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي، لكنه لن يسمح لها بامتلاكه.

وأضاف ترامب أنه لو حاولت إيران اغتياله فسوف “يتم محو إيران من الوجود”، مضيفا “سوف ندمرهم”، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان ينبغي أن يقول ذلك، لكنه لم يفعل.

وردا على سؤال حول موقفه إذا طلب منه نتنياهو مساعدته في توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية قال ترامب إنه “لا يدري إن كان نتنياهو قد يطلب مثل هذا”، مشيرا إلى أنه سوف يجتمع معه، ولا يستطيع مناقشة الأمر الآن.

طرد المهاجرين غير الشرعيين

وفيما يتعلق بخطط ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، قال ترامب إنهم “سيعودون لبلادهم، موضحا أن البعض اعتقد أن هذا لن يحدث، ولكن يتم تطبيقه الآن”، موضحا أنه “سيسمح فقط للأخيار بالقدوم إلى بلدنا”.

وأضاف أنه سيرسل المواطنين الأمريكيين المدانين بأشنع الجرائم ليقضوا عقوبة السجن بدول أخرى إذا كان هذا الأمر شرعيا.