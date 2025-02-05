مؤسسة هند رجب: سويسرا فتحت تحقيقا ضد إسرائيلي مشتبه في ارتكابه جرائم حرب

أكدت مؤسسة هند رجب (HRF) الأربعاء، تقدمها بشكوى جنائية لدى السلطات السويسرية، مما أسفر عن فتح تحقيق بحق إسرائيلي مشتبه به بارتكاب جرائم حرب في غزة، ويُعتقد أنه موجود حاليًا في سويسرا.

وتقدم الشكوى -وفق بيان المؤسسة- أدلة واسعة تربط المشتبه به بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استهداف المدنيين، وتدمير المنازل والمستشفيات، والتهجير القسري، وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي في قطاع غزة.

ويأتي هذا التحقيق السويسري في وقت تتصاعد التحركات القانونية الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أصدرت مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة، ودورهما في توجيه هذه الانتهاكات والإشراف عليها.

ومع ذلك، تشدد مؤسسة هند رجب على وجوب عدم حصر المساءلة في القيادات السياسية والعسكرية رفيعة المستوى، بل ينبغي أن تطال أيضًا الأفراد الذين نفّذوا هذه الجرائم ميدانيًا.

ووفقا لمنظمة هند رجب، وصفت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحملة الحالية على غزة بأنها حملة إبادة جماعية، تتضمن القتل المنهجي للمدنيين، وتدمير البنية التحتية، واستهداف المرافق الحيوية بشكل متعمد.

ورغم أن القادة السياسيين والعسكريين يتحملون المسؤولية عن تخطيط وإصدار الأوامر لهذه الجرائم، قالت المؤسسة إنه “يجب أيضًا أن يواجه الجنود والضباط الذين نفذوا هذه الأوامر قوة القانون الدولي بكل شدتها”.

وأكدت أن “الجرائم الحربية لا تُرتكب بالسياسات فقط – بل ينفذها من يضغط على الزناد، ومن يسقط القنابل، ومن يفرض السياسات اللاإنسانية ضد المدنيين الأبرياء”.

وقالت المؤسسة إنه “لعقود، عمل المسؤولون الإسرائيليون والأفراد العسكريون في غياب تام للمساءلة، محميين بالدروع السياسية والدبلوماسية. إلا أن مبدأ الولاية القضائية العالمية (Universal Jurisdiction) يعني أن مرتكبي جرائم الحرب يمكن ملاحقتهم ومحاكمتهم حيثما وجدوا”.

وشدد على أنه “انتهت أيام الاختباء خلف سياسات الدولة أو الادعاء بأنهم (يتبعون الأوامر) كدفاع”، مشيرة إلى أنها “ستلاحق العدالة مرتكبي الجرائم – بغض النظر عن رتبهم أو جنسيتهم”.

وأشادت مؤسسة هند رجب “بالتزام سويسرا بإنفاذ القانون الدولي ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وعدم توفير أي ملاذ آمن لهم”. وترى أن فتح التحقيق يُعد رسالة واضحة بأن القضاء الدولي لا يعترف بأي حصانة لمنتهكي حقوق الإنسان، بغض النظر عن مواقعهم أو جنسياتهم.

ومؤسسة هند رجب هي مؤسسة “حقوقية غير حكومية، مقرها بروكسل، وهي فرع من (حركة 30 مارس)، تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين”.

وتأسست هذه المؤسسة تكريما للطفلة هند رجب التي استشهدت مع عائلتها في غزة.