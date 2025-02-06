الجهاد الإسلامي: نحتاج إلى مواقف عملية لمواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية (فيديو)

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الهندي، على ضرورة اتخاذ مواقف عملية حازمة لمواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد.

وأشار الهندي في حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الأربعاء، إلى أن ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة أصبح ورقة تستخدمها الولايات المتحدة لابتزاز الشعب الفلسطيني، وقال: “ملف إعادة الإعمار صار ورقة أمريكية لابتزاز الشعب الفلسطيني لتمرير مخطط التهجير”.

وشدد الهندي على صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وأوضح: “الشعب الفلسطيني صامد على أرضه والدليل مقاومتنا الاحتلال لنحو قرن كامل”.

ونبّه الهندي إلى أن الدول العربية أمام لحظة تاريخية للوقوف ضد مخططات التهجير.

وفي تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال القيادي في الجهاد الإسلامي: “تصريحات ترامب تعكس عجز الإدارة الأمريكية عن إدراك الفشل الإسرائيلي في كسر إرادة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف الهندي: “مخطط ترامب مصيره إلى الفشل فهذه مسألة أوطان وليست صفقة عابرة”.

وحذر من أن “مشروع التهجير لن يتوقف عند غزة بل سيمتد إلى الضفة الغربية“.

"وهم جديد".. القيادي في حركة الجهاد د. محمد الهندي يرد على دعوات تهجير أهالي غزة pic.twitter.com/yxImUEqGEF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 5, 2025

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة “ملكية طويلة الأمد” في القطاع الفلسطيني.

ولاقت خطط ترامب إشادة وامتنانا واسعين على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.

فيما صدرت في المقابل ردود فعل واسعة رافضة له بشدة من قبل الرئاسة والفصائل الفلسطينية، ودول ومنظمات إقليمية ودولية.