سامي أبو زهري: مقترح ترامب تطهير عرقي والمقاومة قادرة على إفشال مخططات التهجير (فيديو)

قال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس بالخارج، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تعكس رغبة الولايات المتحدة في السيطرة العسكرية على القطاع”، مؤكدا “نرفض هذه التصريحات ونعتبرها نازية وعنصرية ونوعا من التطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف أبو زهري في مقابلة الأربعاء مع الجزيرة مباشر أن خطة ترامب هي “محاولة لتعويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة نتيجة صمود شعبنا وبسالة مقاومتنا”، مشيرا إلى أن ترامب “ربما يسعى لتحسين الوضع التفاوضي للاحتلال في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار”.

“المقاومة قادرة على إفشال مقترح ترامب”

وأكد أبو زهري أن مخطط ترامب “لن يرى النور بأي حال، والمقاومة الفلسطينية قادرة على إحباطه وإفشاله، كما نجحت في إفشال كافة المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية من قبل”.

وعن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، قال أبو زهري إن اتصالات تجري للتحضير لمفاوضات هذه المرحلة، مؤكدا أن “حركة حماس ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، وجاهزة لمفاوضات المرحلة الثانية”.

تهجير أهل القطاع

وأكد أبو زهري أن “خطة ترامب تهدف إلى تهجير أهل قطاع غزة، وليس محاولة لتفريغ المكان لفترة حتى يتم إعماره كما يزعم البعض”، مشيرا إلى أن الموضوع “يتعلق بسياسة التهجير التي فشل بايدن في تحقيقها منذ بداية المعركة لنهايتها”.

واضاف أبو زهري “نعبر عن ارتياحنا للمواقف العربية والدولية الرافضة لتهجير الفلسطينيين”، موضحا أن “مواقف الدول العربية والإسلامية، علاوة على المواقف الدولية، تؤكد أن هناك إجماعا على رفض تصريحات ترامب”.

صدمة من تصريحات ترامب

واشار أبو زهري إلى أن تصريحات ترامب “شكلت صدمة للمنطقة، حيث لم يكن من المتوقع أن تحاول الإدارة الأمريكية أن تكون طرفا في هذا الصراع”، مضيفا أن “تصريحات ترامب كانت مفاجئة لكل العالم”.

وتابع “إذا اختار ترامب السيطرة على قطاع غزة واحتلاله فلن يكون في مواجهة حماس، بل سيكون في مواجهة المنطقة برمتها”.

القيادي بحماس سامي أبو زهري: الإدارة الأمريكية التي فشلت في نصب ميناء على شواطئ #غزة لن تنجح في احتلال القطاع#الجزيرة_مباشر #المسائية pic.twitter.com/re8HqpIcxM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 5, 2025

وأكد أبو زهري أن “الإدارة الأمريكية التي فشلت في نصب ميناء على ساحل غزة لن تنجح في احتلال القطاع”.

وتابع “كل من يريد دخول غزة والسيطرة عليها هو بالنسبة لنا عدو وسوف نقاومه بكل الأشكال الممكنة”، موضحا أنه “يتمنى أن يتراجع ترامب عن هذه المسرحية السخيفة لأنها عبث”.

وأضاف أبو زهري أن المقاومة صمدت وخرجت منتصرة بعد 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي، بدعم أمريكي، واضطرت إسرائيل في النهاية للتفاوض مع حماس ويعترف ضمنا بأنه فشل في المعركة.

وأكد أبو زهري أن الوحدة الفلسطينية بالغة الأهمية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا أن “هذه الوحدة ضرورية لحماية الوطن وحماية القضية”.