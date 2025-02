محتجون في بريطانيا يلطخون جدران شركة “أليانز” للتأمين لعلاقتها بشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية (فيديو)

استهدف محتجون من حركة “بالستاين أكشن” أو “العمل من أجل فلسطين”، مقر شركة “أليانز” الألمانية العملاقة، التي تعمل في مجال التأمين، في بريطانيا بسبب علاقاتها المالية بشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، التي تعد أكبر شركة سلاح في إسرائيل.

وحطم الناشطون نوافذ مبنى شركة “أليانز”، الواقع بمدينة ميلتون كينز، شمال غرب العاصمة لندن، كما غطوا واجهته بالدهان الأحمر، في إشارة إلى تورطها في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بسبب علاقاتها المالية مع شركة “إلبيت سيستمز”.

وتؤكد منظمة “العمل من أجل فلسطين” أن شركة “إلبيت سيستمز” هي أحد الأطراف الرئيسة في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

BREAKING: Palestine Action target Allianz in Milton Keynes.

This comes a week after 15 of the insurance firm's sites were hit across Europe to demand Allianz stop insuring and investing in Israel's biggest weapons firm, Elbit Systems. pic.twitter.com/a31oastwKS

— Palestine Action (@Pal_action) February 5, 2025