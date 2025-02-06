محتجون في بريطانيا يلطخون جدران شركة “أليانز” للتأمين لعلاقتها بشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية (فيديو)

استهدف محتجون من حركة “بالستاين أكشن” أو “العمل من أجل فلسطين”، مقر شركة “أليانز” الألمانية العملاقة، التي تعمل في مجال التأمين، في بريطانيا بسبب علاقاتها المالية بشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، التي تعد أكبر شركة سلاح في إسرائيل.

وحطم الناشطون نوافذ مبنى شركة “أليانز”، الواقع بمدينة ميلتون كينز، شمال غرب العاصمة لندن، كما غطوا واجهته بالدهان الأحمر، في إشارة إلى تورطها في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بسبب علاقاتها المالية مع شركة “إلبيت سيستمز”.

وتؤكد منظمة “العمل من أجل فلسطين” أن شركة “إلبيت سيستمز” هي أحد الأطراف الرئيسة في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

BREAKING: Palestine Action target Allianz in Milton Keynes. This comes a week after 15 of the insurance firm's sites were hit across Europe to demand Allianz stop insuring and investing in Israel's biggest weapons firm, Elbit Systems. pic.twitter.com/a31oastwKS — Palestine Action (@Pal_action) February 5, 2025

سلسلة من الاحتجاجات

يُعد هذا الاحتجاج جزءًا من سلسلة من الأعمال الاحتجاجية التي شهدتها أوروبا خلال الشهور الماضية، حيث استهدفت منظمة “بالستين أكشن” 15 مكتبًا لشركة “أليانز” في أنحاء متعددة من القارة الأوروبية، قامت خلالها بتحطيم النوافذ وتغطيتها بالدهان الأحمر.

كما استهدفت المنظمة 10 فروع لشركة “أليانز” في بريطانيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدت للجزيرة مباشر أن هذه الاحتجاجات ترسل رسالة واضحة مفادها أنه “يجب على أليانز إنهاء تواطئها في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين عبر إنهاء علاقاتها مع شركة إلبيت سيستمز”.

وكشف نشطاء حركة “بالستاين أكشن” في بريطانيا مؤخرا عن توقيع اتفاقيتين بين وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة “إلبيت سيستمز” بقيمة إجمالية تقارب مليار شيكل (276 مليون دولار)، لتزويد الجيش الإسرائيلي بآلاف القنابل الجوية الثقيلة وإنشاء مصنع محلي لإنتاج المواد الخام المستخدمة في صناعات الدفاع.

يذكر أن شركة “إلبيت سيستمز” تُعد من أكبر شركات السلاح الإسرائيلية، وتنتج نحو 85% من المعدات البرية والطائرات المسيّرة للجيش الإسرائيلي، ما يؤكد تورطها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تورط شركة “أليانز” في دعم الإبادة

ويرى نشطاء “بالستاين أكشن” أن شركة “أليانز”، وهي أكبر شركة تأمين في أوروبا وإحدى أكبر شركات التأمين في العالم، متورطة في دعم المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين من خلال تقديم وثائق التأمين لشركة “إلبيت سيستمز”.

وأكد المتحدث باسم “بالستاين أكشن” للجزيرة مباشر “لن نتوقف حتى تقوم أليانز بقطع علاقاتها مع إلبيت سيستمز. أليانز متواطئة في الإبادة الجماعية المنهجية للفلسطينيين. إذا استمرت في تأمين شركة إلبيت سيستمز، سنواصل مقاومتنا. لن يكون هناك ملاذ آمن لمرتكبي جرائم الحرب”.

كما أكدت حركة “بالستاين أكشن” أن هذه الأعمال الاحتجاجية تستهدف الشركات العملاقة مثل “أليانز”، التي لا تقتصر أرباحها على دعم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، بل تسهم في تسهيلها أيضًا، مشيرة إلى أنه من دون التأمين الذي توفره “أليانز”، لا يمكن لشركة “إلبيت” أن تعمل في المملكة المتحدة.

وتعد شركة “أليانز” أيضا شريكا في شركة “إلبيت سيستمز”، حيث تمتلك آلاف الأسهم في الشركة الإسرائيلية، كما تقدم خدمات التأمين لهذه الشركة في المملكة المتحدة، بما في ذلك تأمين العمالة.

وأسهمت احتجاجات “بالستاين أكشن” ضد المؤسسات المرتبطة باستثمارات مع شركات إسرائيلية أو داعمة للاحتلال في تخفيض العديد من هذه المؤسسات استثماراتها أو سحبها من الشركات الإسرائيلية، ومن بينها قرار بنك “باركليز” البريطاني نهاية العام الماضي سحب استثماراته من شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، وهي خطوة اعتبرت انتصارًا كبيرا لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.