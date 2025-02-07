استشهاد طفل في الضفة والاحتلال يواصل حملة اعتقالات ويحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مصادر طبية أعلنت، مساء اليوم الجمعة، استشهاد الطفل صدام حسين إياد رجب من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم بالضفة الغربية.

وقالت المصادر وعائلة الطفل إنه استشهد متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال، ومن المتوقع تشييع جثمانه بعد وصوله غدا السبت إلى مسقط رأسه كفر اللبد.

وكان الطفل صدام رجب (7 أعوام) قد أصيب مساء الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، أثناء وجوده في الحي الغربي لمدينة طولكرم، خلال العدوان الاسرائيلي على المدينة ومخيمها.

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو يُظهر لحظة إصابته برصاص الاحتلال في صدره، حيث سقط على الأرض وهو يصرخ متألما.

وباستشهاد الطفل صدام رجب، يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها إلى خمسة.

مواصلة العدوان على طولكرم

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشارها في مدينة طولكرم ومخيمها، مع اقتحام منازل المواطنين وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

ففي مدينة طولكرم، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من جنود المشاة إلى حيها الشرقي، وتحديدا المنطقة المتاخمة لمدخل مخيم طولكرم الجنوبي الغربي، وسط حصار وقيود مشددة على تحرك المواطنين والمركبات.

كما تواصل استيلاءها على المباني السكنية والمنازل في الحي المذكور، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة بعد طرد سكانها منها.

وتمكنت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الاستجابة لمناشدات المواطنين في الحارة الشرقية بالمدينة، وتقديم المساعدات الإنسانية وسط ظروف صعبة يعانيها أهالي الحارة جراء الحصار الكامل.

وفي مخيم طولكرم، انتشرت قوات المشاة بشكل مكثف داخل حاراته كافة، وسط حصار مشدد واقتحام وتفتيش للمنازل، ونشر أعداد كبيرة من القناصة داخلها، يتربصون لكل شيء متحرك ويطلقون الرصاص عليه.

حملة اعتقالات

وواصلت إسرائيل حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان في بلدة عزون شرق قلقيلية مساء اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية لـ”وفا” إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسيرت آلياتها في أحياء عدة، ونصبت فيها الكمائن، واعتقلت مجموعة من الشبان لم تُعرف هوياتهم بعد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان في مدنية جنين بعد الاعتداء عليهم بالضرب مساء الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أوقفت سيارة في محيط دوار الحثناوي، كان فيها 3 شبان، واعتدت عليهم بالضرب وفتشت السيارة، قبل أن تعتقلهم.

اقتحام بلدة قفين

وفي تطور آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة قفين شمال طولكرم، واستولت على منازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال انتشرت في أحياء البلد وشوارعها وبين الأشجار والمنازل، وسط عمليات تمشيط وتفتيش واسعة.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال دهموا عددا من المنازل وتحديدا في الحي الغربي، وأجروا عملية تفتيش واسعة داخلها، ودققوا في هويات سكانها وأخضعوهم للاستجواب الميداني، واستولوا على منزلين لعائلتي كتانة وهرشة في الحي المذكور، وحولتهما إلى ثكنة عسكرية.

ووثقت لقطات لكاميرا الجزيرة مباشر آثار تخريب قوات الاحتلال لمنازل خلال اقتحامها المستمر لبلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية.

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ18 على التوالي، مخلفا 25 شهيدا وعشرات المصابين، إضافة إلى تدمير منازل وشوارع وبنية تحتية في أحياء المدينة ومخيمها.