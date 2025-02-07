بيان مشترك لـ79 دولة يحذر من عواقب قرارات ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية

حذرت عشرات الدول، اليوم الجمعة، من أن استهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة الجنائية الدولية بعقوبات قد “يزيد من خطر الإفلات من العقاب في أخطر الجرائم، ويهدد بإضعاف سيادة القانون الدولي”.

وقالت 79 دولة تشكل نحو ثلثي أعضاء المحكمة “إن العقوبات من شأنها أن تقوض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليًّا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.

وأضافت الدول الأعضاء في بيان مشترك، أُعد بمبادرة من سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون، ووقّعت عليه بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما “بصفتنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نأسف لأي محاولة لتقويض استقلال المحكمة”.

عقوبات ترامب على المحكمة

وأمس الخميس، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ”مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرَّب إسرائيل”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لضلوعهما في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلَّفت أكثر من 47 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو 111 ألف مصاب، وتسببت في دمار واسع في القطاع.

وأدانت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات التي فرضها ترامب، وأكدت في بيان الجمعة أنها “تقف بحزم إلى جانب موظفيها، وتتعهد بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تواجهها”.

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدَّم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

“إشارة مثيرة للقلق ومؤسفة”

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، الجمعة، أن بلده سيسعى لضمان استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، رغم العقوبات الأمريكية المعلَنة ضدها.

وقال شوف في مؤتمره الصحفي الأسبوعي “بصفتنا الدولة المضيفة، تقع علينا مسؤولية ضمان عمل المحكمة الجنائية من دون عوائق في جميع الأوقات، وسنستمر في القيام بذلك”.

ووصف رئيس الوزراء الهولندي العقوبات بأنها “إشارة مثيرة للقلق ومؤسفة للغاية” ذات “تداعيات كبيرة” محتملة على استقلال المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الجارية.

وأضاف “هولندا تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وسنواصل دعمها، فنحن الدولة المضيفة”.

وتابع “نحن فخورون أيضًا بهولندا، وبلاهاي مدينة للسلام والعدالة. والمحكمة الجنائية الدولية جزء صريح من هذا، وسنبذل كل ما بوسعنا لضمان قدرتها على الوفاء بمهامها”.