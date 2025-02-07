“تشات جي بي تي” يعلن عن مفاجأة سارة لمستخدميه

أعلنت منصة الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” عن خطوة جديدة لتعزيز سهولة الوصول إلى خدماتها، حيث أتاحت خاصية البحث للجميع مجانًا وبدون الحاجة لتسجيل الدخول.

وفي بيان رسمي نشرته عبر حساباتها على منصتي إكس وإنستغرام، قالت المنصة “البحث الآن متاح للجميع بدون الحاجة لتسجيل دخول. ما عليك سوى الضغط على زر البحث للحصول على إجابات سريعة ومحدثة مع روابط لمصادر الويب ذات الصلة”.

ChatGPT search is now available to everyone on https://t.co/nYW5KO1aIg — no sign up required. pic.twitter.com/VElT7cxxjZ — OpenAI (@OpenAI) February 5, 2025

وتأتي هذه الخطوة على غرار ما قدمته منصات أخرى مثل العملاق الصيني “ديب سييك”، بهدف تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بسهولة أكبر.

وكانت شركة “أوبن إيه آي” الرائدة عالميًّا في مجال الذكاء الاصطناعي، كشفت، الاثنين الماضي، عن أداة “البحث المتعمق” (Deep Research) الجديدة لنظام “تشات جي بي تي”، وذلك خلال حدث نظمته بالتعاون مع شريكتها اليابانية “سوفت بنك” في طوكيو.