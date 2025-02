“تشات جي بي تي” يعلن عن مفاجأة سارة لمستخدميه

أعلنت منصة الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” عن خطوة جديدة لتعزيز سهولة الوصول إلى خدماتها، حيث أتاحت خاصية البحث للجميع مجانًا وبدون الحاجة لتسجيل الدخول.

وفي بيان رسمي نشرته عبر حساباتها على منصتي إكس وإنستغرام، قالت المنصة “البحث الآن متاح للجميع بدون الحاجة لتسجيل دخول. ما عليك سوى الضغط على زر البحث للحصول على إجابات سريعة ومحدثة مع روابط لمصادر الويب ذات الصلة”.

ChatGPT search is now available to everyone on https://t.co/nYW5KO1aIg — no sign up required. pic.twitter.com/VElT7cxxjZ

— OpenAI (@OpenAI) February 5, 2025