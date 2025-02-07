نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية انتصار هائل لحماس وهزيمة ضخمة لنا ولحلفائنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “في غزة أفضل من (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس (أبو مازن)”، مؤكدا أن إسرائيل لن تقبل بالسلطة الفلسطينية هناك.

وأضاف نتنياهو في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية، تعليقا على خطة ترامب بشأن السيطرة الأمريكية على قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين منه “ترامب أخبرني أنه تحدث مع عدد غير قليل من رؤساء الدول بخصوص نقل سكان غزة لكني لن أذكرهم”.

وأكد نتنياهو أنه “متفق مع ترامب على منع إيران من الحصول على سلاح نووي”.

“إنشاء دولة فلسطينية انتصار لحماس”

وتابع نتنياهو قائلا إن “غزة تحت قيادة حماس كانت دولة فلسطينية، والنتيجة كانت أكبر مجزرة منذ الهولوكوست”.

وقال إن “إنشاء دولة فلسطينية انتصار هائل، ليس لحماس فقط، ولكن لإيران أيضا وهزيمة ضخمة لنا ولحلفائنا”، مضيفا أن “قيام دولة فلسطينية معناه منح جائزة للإرهاب بعد 7 أكتوبر”.

وعن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، قال نتنياهو إن “المرحلة الثانية ستكون أكثر تعقيدا بكثير لكنني متفائل أننا سنحققها”.

وتابع نتنياهو “الفلسطينيون يمكنهم إدارة حياتهم بدون تهديد حياتنا وهناك صلاحيات سيادية ستظل بيدنا دائما ولن نسمح لهم بإدارة الشؤون الأمنية”.

ترامب: إسرائيل سوف تسلمنا قطاع غزة

وفي السياق ذاته قال ترامب الخميس إن إسرائيل ستسلم قطاع غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال وإعادة توطين سكانه في أماكن أخرى، ولن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين في القطاع.

وأعلن ترامب الأربعاء أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتطوره وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، مما أثار إدانات دولية واسعة.

وقال ترامب على منصة “تروث” التي يمتلكها “ستسلم إسرائيل قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال. سيكون الفلسطينيون قد أُعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمانا وجمالا، مع منازل جديدة وحديثة، في المنطقة”.

وأضاف “لن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين!”.

وبعد يوم من إعلان ترامب، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطة تسمح “بالخروج الطوعي” لسكان غزة من القطاع.

وقال كاتس إن خطته ستتضمن خيارات للخروج عبر المعابر البرية، فضلا عن ترتيبات خاصة للمغادرة بحرا وجوا.

رفض عربي واسع

وتعليقا على خطة ترامب قال العاهل الأردني الملك عبد الله أمس الأربعاء إنه يرفض أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. وسيلتقي الملك عبد الله مع ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

كما رفضت مصر أي مقترح يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، وقالت إنها لن تكون طرفا في أي اقتراح من هذا القبيل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “تشدد جمهورية مصر العربية أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها”.

وأكد البيان ضرورة “التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود”.