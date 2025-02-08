احتجاجات في إسبانيا ضد مباراة لكرة السلة بين مكابي تل أبيب وباسكونيا (شاهد)

تظاهر عدد من المحتجين في شمال إسبانيا، أمس الجمعة، رفضًا لإقامة مباراة فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي ضد فريق باسكونيا ضمن منافسات كرة السلة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالمشاركة الإسرائيلية في الفعاليات الرياضية، معتبرين أن هذه المباراة تأتي في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ورغم الأمطار الشديدة هتف المحتجون ضد إسرائيل ورددوا هتافات أخرى لمساندة الشعب الفلسطيني.

وكان حزب بوديموس السياسي الإسباني قد أعلن، في وقت سابق، عن تقديمه طلبا للحكومة الإسبانية لمنع دخول فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي البلاد، لمواجهة باسكونيا في الدوري الأوروبي لكرة السلة.

🚨 Hemos exigido a la Delegación del Gobierno la suspensión del partido Baskonia-Maccabi Tel Aviv y que impida la presencia de su afición radical. No vamos a permitir la apología del genocidio en Euskadi. pic.twitter.com/jaMsVZgeGl — Podemos/Ahal Dugu (@PodemosEuskadi_) February 3, 2025

وأصدر الحزب الإسباني بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، الاثنين الماضي، قال فيه “أبلغنا الحكومة بتعليق مباراة مكابي تل أبيب أمام باسكونيا، ومنع حضور المشجعين المتطرفين وحرمانهم من دخول البلاد”.