اعتداء بالضرب وتخريب.. الاحتلال يحذر ذوي الأسرى الفلسطينيين من الاحتفال بإطلاق سراحهم (فيديو)

أفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم السبت، منزل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس (الشيخ جمال الطويل) في حي أم الشرايط في مدينة البيرة، المقرر الإفراج عنه اليوم السبت.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم منازل في مدن وقرى محافظات الضفة الغربية والقدس لعدد من ذوي الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت.

وأفاد المكتب باقتحام قوات الاحتلال منزل عضو المجلس الثوري في فتح فخري البرغوثي بقرية كوبر شمال رام الله، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وتهديده في حال أقام أي مظاهر احتفالية تزامنا مع الإفراج عن نجله شادي، الذي سيتحرر اليوم.

مداهمة منازل في رام الله

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، داهمت فجر اليوم السبت، عددا من منازل المواطنين في قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة.

ونقلت عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منازل عائلات الأسرى في قرى وبلدات “سلواد، وبيرزيت، ودير نظام، وكوبر، ومخيم الأمعري، وأم الشرايط”، وهددتهم شفهيًا باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم حال إقامة تجمعات أو مظاهر احتفال بالإفراج عن أبنائهم.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الأسير المحرر فخري البرغوثي من كوبر، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات، موضحة أن ذلك “يأتي في إطار سياسة التضييق والخناق التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ضد أبناء شعبنا والحركة الأسيرة وعائلاتهم”.

استدعاء ذوي الأسرى

من ناحية أخرى، قال مكتب إعلام الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدعت ذوي الأسرى المقدسيين عصام عماد عطون ومحمد علي عطون من صور باهر، المقرر الإفراج عنهما اليوم لمركز المسكوبية.

وقالت المصادر إنها ليست المرة الأولى التي يجري استدعاء ذوي أسرى مقدسيين للمسكوبية، حيث يعمد الاحتلال بهذا الإجراء لترهيب الأهالي ومنع أية مظاهر احتفالية مصاحبة للإفراج عن أبنائهم.

القسام تسلّم أسرى إسرائيليين

وسلّمت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

جاء ذلك ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وجرت عملية التسليم وسط حضور مئات الفلسطينيين وفي ظل انتشار مكثف لمقاتلين من كتائب القسام، في موقع تسليم الأسرى وهم يحملون أسلحة متنوعة.

وفي موقع التسليم، رفعت القسام على المنصة الرئيسة لافتة كبيرة كتب عليها باللغات الثلاث العربية والعبرية والإنجليزية عبارة: “نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي”.