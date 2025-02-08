الأزهر يحذر من تقويض دور المحكمة الجنائية الدولية ويدعو لاحترام استقلاليتها

حذّر الأزهر من تداعيات الهجوم على المؤسسات الدولية التي تقوم بدور مهم في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الأزهر، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، أن المحكمة لعبت دورًا مهمًا في فضح انتهاكات العدوان على غزة وفرض عقوبات منصفة، مشددًا على خطورة التلميح بفرض عقوبات عليها ومحاولة إعاقتها عن أداء مهامها.

مخاوف من فقدان الثقة في النظام الدولي

وأشار الأزهر إلى أن هذه القرارات الخطرة قد تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، مما يضعف النظام العالمي بمؤسساته ودساتيره.

وحذّر من سيادة نظام جديد تحكمه عوامل القوة وهيمنة السيطرة على السلطة والسلاح، الأمر الذي قد يحول العالم إلى ساحة يغيب فيها العدل وتضيع حقوق الضعفاء والمستضعفين.

دعوة لاحترام استقلالية المؤسسات الدولية

وطالب الأزهر بـ”ضرورة التوقف عن إصدار التصريحات والقرارات المتخبطة”، داعيًا إلى وضع حد للتهديدات المستمرة بوقف التمويل أو عرقلة عمل المؤسسات الدولية بهدف الضغط عليها لتغيير مواقفها.

وأكد أهمية التزام الدول جميعها بما تصدره هذه المؤسسات من قرارات والعمل على صون نزاهتها واستقلاليتها، وعدم التدخل في شؤون عملها لضمان استمرار دورها العادل في خدمة العدالة الدولية.

وأول أمس الخميس، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسومًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ”مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لضلوعهما في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلَّفت أكثر من 47 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو 111 ألف مصاب، وتسببت في دمار واسع في القطاع.