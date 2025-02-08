انتهاكات من لحظة دخول السجن.. أسرى يوجهون رسائل شكر للمقاومة الفلسطينية (فيديو)

التقت “كاميرا” الجزيرة مباشر ظهر اليوم السبت، عددا من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة (حماس) بعد وصولهم إلى رام الله.

وتمنى الأسرى أن يتم الإفراج عن باقي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقالوا إن ذلك يمثل فرحة لذويهم ولكل فلسطيني، ووصف الأسير عاطف الصالحي اللحظة بالمفرحة.

من جانبه، وصف الأسير داوود مناصرة اللحظة بأنها شعور لا يوصف، وتمنى أن يكون هناك غد أفضل لهم ولفلسطين، كما تمنى أن ينعم الله على باقي الأسرى بالحرية.

محنة أهل غزة

ودعا الأسير المفرج عنه، أن يتجاوز أهل غزة المحنة التي ذاقوا ويلاتها طيلة الأشهر الماضية على يد قوات الاحتلال، ووصف معاملة السجون الإسرائيلية بالقاسية مشيرا إلى معاناة في كل مراحل السجن.

وقال محمد عبد الله محمود، إن شعوره لحظة إطلاق سراحه من سجون الاحتلال لحظة فرحة لا توصف بالكلمات، وسط الأهل والأحباب، وترحم على الشهداء وتمنى الشفاء للجرحى، وشكر المقاومة على مبادرتها بالإفراج عنهم.

ووسط التكبير والتهليل، قال عماد أبو عليا، إن الإفراج عنهم يمثل فرحة كبيرة للفلسطينيين كافة، وتمنى أن يتم الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

ووصل عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل إلى رام الله، ظهر اليوم السبت، ضمن الدفعة الخامسة من المعتقلين في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان ظهر اليوم السبت “وصول الحافلة التي تقل الأسرى المحررين إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط استقبال جماهيري مهيب”.

واحتشد الفلسطينيون بالمئات، رغم كل التحذيرات التي وجهها الجيش الإسرائيلي لأهاليهم، كما داهم منازل عدد منهم فجر اليوم السبت، وحذرهم من الاحتفال بخروج الأسرى.