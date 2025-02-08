تضم 24 وزيرا.. إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، إصدار مرسوم تشكيل حكومة جديدة برئاسة القاضي نواف سلام، مؤلفة من 24 وزيرًا.

والحكومة الحالية هي الـ78 منذ الاستقلال، كما ستكون الحكومة الـ21 بعد توقيع اتفاق الطائف عام 1989.

وجاء تشكيل الحكومة على النحو التالي:

نائب رئيس الحكومة: طارق متري

وزير الدفاع: ميشال منسى

وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي

وزير الاتصالات: شارل الحاج

وزير الطاقة والمياه: جوزيف صدي

وزير الداخلية: أحمد الحجار

وزير العدل: عادل نصار

وزير المالية: ياسين جابر

وزير الصحة العامة: ركان ناصر الدين

وزير الثقافة: غسان سلامة

وزير الصناعة: جو عيسى الخوري

وزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساط

وزير الزراعة: نزار هاني

وزير الإعلام: بول مرقص

وزير الشؤون الاجتماعية: حنين السيد

وزير الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني

وزير المهجرين: كمال شحادة (وزير دولة لشؤون التكنولوجيا)

وزير العمل: محمد حيدر

وزير الشباب والرياضة: نورا بيرقداريان

وزير السياحة: لورا الخازن لحود

وزير التنمية الإدارية: فادي مكي

وزير التربية والتعليم العالي: ريما كرامي

وزير البيئة: تمارا الزين

مجلس الوزراء دُعي إلى أول جلسة يوم الثلاثاء ١١ شباط الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر في قصر بعبدا، يسبقها التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة pic.twitter.com/6YRuJ27C9u — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 8, 2025

وقبيل إعلان الحكومة، عُقد اجتماع ثلاثي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.

وعقب انتهاء الاجتماع، وقّع الرئيس عون مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، كما وقّع مع الأخير مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرًا.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ الحقيقي، وإن مهمة الحكومة تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف أنه سيتعين على الحكومة العمل مع مجلس النواب لاستكمال تنفيذ اتفاق الطائف، مؤكدًا أن التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرًا لتعطيل عملها.