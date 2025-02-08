جثامين في كل مكان.. مخيم لإيواء أسر فلسطينية على أنقاض مقبرة في غزة (فيديو)

دفع الدمار الكبير الذي تسببت فيه غارات الاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية الواقع شرقي مدينة غزة، نازحين عائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، إلى اللجوء نحو أنقاض مقبرة تاريخية دمرتها آليات الاحتلال أكثر من مرة خلال اجتياحاتها المتكررة للحي.

فلجأت أكثر من 100 أسرة إلى مقبرة “التوانسة” التاريخية، التي دمرها الاحتلال وجرفها بشكل كامل، وفق شهادة الأهالي مرتين، الأولى عندما دمر مقابرها القديمة والتاريخية، والأخرى بعد أن استخدمها السكان لدفن شهداء الحرب.

أنقاض مقبرة تاريخية

وقال مدير مخيم إيواء جنين، مصطفى جندية، للجزيرة مباشر، إن المخيم مقام على أنقاض مقبرة تاريخية في الحي، مضيفا أنه لا يوجد بديل غيرها، إذ إن الحي مدمر بالكامل.

وأوضح أن إدارة المخيم كانت مضطرة لاختيار المقبرة كمكان لمخيم الإيواء، ومع بداية تجهيز المكان تعثروا برفات الموتى وجثامين الشهداء، وقال إن بعضها لا يزال يظهر بين خيام النازحين.

وقال إن بعض الأشخاص اضطروا لمغادرة المخيم بسبب صعوبة الأوضاع فيه، وأضاف “نحن بحاجة لتحسين الوضع في المخيم والمطلوب التجريف في أماكن المنازل لإقامة مراكز الإيواء”.

وكشف أن هطول الأمطار الغزيرة هذه الأيام تسبب في ظهور الكثير من العظام ورفات الموتى والشهداء، وقال إن “لدى الناس خوف ونحن ننام في داخل مقبرة، وكل يوم نواجه أشياء أخرى، ومن المرجح أن نجد جثثا أخرى وفي أي مكان”.

وقالت النازحة بالمخيم، جميلة أبو جبة، إنها عثرت على رفات أحد الموتى خلال تنظفيها لمحيط خيمتها، مشيرة إلى أنها شعرت بالخوف الشديد.

وأوضحت جميلة، للجزيرة مباشر، أنها مثل العائلات جميعها في المخيم تعيش على أنقاض مقبرة، وقالت “ليس لنا منزل أو ملجأ آخر، ويمكن أن يجد الأطفال رفات الأموات وهم يلعبون”.

تدمير حي الشجاعية

وقال النازح علاء الغفير، إنه يعيش مع 27 فردًا من عائلته داخل مركز الإيواء المقام على أنقاض مقبرة التوانسة، وذلك بعد تدمير منازلهم في حي الشجاعية بشكل كامل، مؤكدًا أنهم مضطرون لذلك.

وأضاف أن بعض أفراد عائلته رفضوا العيش في المخيم لهذا السبب، واضطرر لنقلهم إلى مكان آخر، وقال إن “الأمر مخيف للغاية ويؤثر بشكل سلبي على نفسياتهم”، لافتًا إلى أن أجزاء أخرى من المقبرة قد تستخدم لاحقًا كمخيمات للإيواء.

من جانبه، قال الطفل محمد حمود إنه يشعر بالحزن لوجوده في مركز إيواء مقام على أنقاض مقبرة، وأضاف قائلا “أنا وأصدقائي نحاول الابتعاد عن المكان لأن أصله مقبرة ويمكن أن نجد عظاما وأمواتا”.