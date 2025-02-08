دير البلح تستعد لإتمام الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل (شاهد)

تشهد مدينة دير البلح في قطاع غزة، اليوم السبت، استعدادات مكثفة لتنفيذ الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وتشمل الدفعة الخامسة تسليم 3 إسرائيليين مقابل الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 18 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 111 أسيرًا من أبناء قطاع غزة.

حشود شعبية تؤكد دعمها للمقاومة

وشهدت المدينة الواقعة وسط قطاع غزة حضورًا جماهيريًا واسعًا، منذ ساعات الصباح الأولى، إذ تجمع عدد كبير من المواطنين خلف أفراد كتائب القسام، وسط تأكيد لاستمرار الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة الفلسطينية رغم ظروف الحرب الصعبة.

وحضر في الموقع أفراد مسلحون من كتائب القسام، بلباس عسكري موحد ومجهزين بأسلحة متنوعة تعكس الجهوزية العالية لمختلف التخصصات العسكرية.

رسائل سياسية واضحة

وأظهرت المشاهد التي بثتها الجزيرة مباشر، استعدادات كتائب القسام لتسليم عدد من أسرى الاحتلال، ووجود مراسلنا بالقرب من منصة التسليم المخصصة للأسرى الإسرائيليين، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية بأمان.

وتعتمد كتائب القسام إجراءات تنظيمية شبه موحدة في المناطق جميعها التي تشهد عمليات تبادل أسرى، ويبرز في هذا الحدث حرص المقاومة على توجيه رسائل سياسية وعسكرية عبر تفاصيل التنظيم والانضباط الظاهر في صفوف عناصرها.

وأشار مراسلنا إلى أن الرسالة الأبرز التي يسعى عناصر المقاومة لإيصالها اليوم هي “نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي”، في تأكيد استمرار مسار المقاومة رغم التحديات التي فرضتها الحرب الأخيرة.

دلالات رمزية لدير البلح

وأوضح مراسلنا أن دير البلح تحمل رمزية خاصة في سياق الصراع مع الاحتلال، وكانت ساحة رئيسة لعمليات المقاومة خلال التصعيدات الأخيرة، لا سيما في المناطق الشرقية التي شهدت مواجهات عنيفة ضد القوات الإسرائيلية.

وسجلت المقاومة الفلسطينية في دير البلح عمليات نوعية، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية إسرائيلية وقتل عدد من جنود الاحتلال خلال عمليات التوغل المتكررة شرق المدينة، مما يعزز من مكانة المدينة كرمز للصمود والمقاومة.