شاهد: أطفال غزة يهتفون لحماس والمقاومة في ساحة تسليم الأسرى بدير البلح

شهدت ساحة تسليم الأسرى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم السبت، توافد عدد من الأطفال الفلسطينيين الذين رفعوا شعارات وهتفوا دعمًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وجاء ذلك تزامنًا مع الاستعدادات لتنفيذ الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين (حماس) وإسرائيل.

وردد الأطفال هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية وكتائب القسام، وسط أجواء من الحماس الشعبي والحضور الجماهيري الواسع الذي رافق عملية الاستعداد للتسليم، في مشهد يعكس حالة الدعم الشعبي المستمرة للمقاومة، رغم التحديات التي فرضتها الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وردد الأطفال هتافات تعبّر عن دعمهم للمقاومة، منها “إنتو مين إنتو مين؟ إحنا الضيف وأحمد ياسين”، في إشارة إلى القائدين البارزين محمد الضيف والشيخ أحمد ياسين.

كما هتفوا “يا حماس يا حماس، إنتِ المدفع وإحنا رصاص”، مؤكدين التلاحم بين الشعب والمقاومة.

ولم تغب كتائب عز الدين القسام عن الهتافات، حيث صدح الأطفال بشعارات مثل “يا كتائب عز الدين، رديتوا كيد المحتلين”، في مشهد عكس روح الصمود والمقاومة المتجذرة حتى بين الأجيال الصغيرة.