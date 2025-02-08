شاهد: كتائب القسام تسلّم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل

سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، في إطار الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وجرى تسليم الأسرى الثلاثة وهم: إيلي شرعابي، وأور ليفي، وأوهاد بن عمي في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي أول تصريح له عقب الإفراج عنه، أعرب الأسير الإسرائيلي المفرج عنه إيلي شرعابي، عن أمله في إتمام المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق تبادل الأسرى، متمنيًا أن تنتهي “هذه الحرب الفظيعة” قريبًا.

وبإتمام تسليم هذه الدفعة، تكون “القسام” قد سلّمت 16 أسيرا إسرائيليا ضمن صفقة التبادل الحالية، التي تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكوم بالمؤبد.