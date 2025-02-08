“نحن اليوم التالي”.. لافتة حماس تثير التساؤلات خلال مراسم تسليم الأسرى (فيديو)

رفعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لافتة كبيرة على المنصة الرئيسة لتسليم الأسرى، كُتب عليها باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: “نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي”.

كما وضعت صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يضع يده على خده داخل مثلث أحمر مقلوب، وهو الشعار الذي استخدمته القسام في “الفيديوهات” التي نشرتها لاستهداف الآليات الإسرائيلية في غزة، وتحيط به صور لدبابات ومدرعات إسرائيلية مدمرة، فيما توسطت اللافتة عبارة باللغة العبرية تقول: “النصر المطلق”.

وفي تعليقها على هذه الرسائل، قالت حركة (حماس) إن “النصر المطلق الذي بحث عنه المجرم نتنياهو وجيشه طيلة 471 يوماً، أوهامٌ تحطمت على أرض غزة العزة للأبد”.

ويأتي ذلك في ظل تكرار تعهدات نتنياهو وعدد من الوزراء المتطرفين في حكومته، بتحقيق “النصر المطلق” على (حماس) في غزة.

ومع تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى، ارتفع عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سلمتهم كتائب القسام ضمن صفقة التبادل الحالية إلى 16 أسيرًا، وفي المقابل، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الدفعة الخامسة من الاتفاق.

وبحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 600 محكوم بالسجن المؤبد.

وينص الاتفاق الحالي، الذي يتكون من 3 مراحل تمتد كل منها لمدة 42 يومًا، على الإفراج التدريجي عن 33 أسيرًا إسرائيليًا محتجزاً في غزة، سواء من الأحياء أو جثامين القتلى، مقابل إطلاق سراح ما بين 1700 و2000 معتقل فلسطيني وعربي.