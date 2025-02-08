وصول أسرى فلسطينيين مفرج عنهم إلى رام الله ونقل قيادي في حماس إلى المستشفى (فيديو)

وصل عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل إلى رام الله، ظهر اليوم السبت، ضمن الدفعة الخامسة من المعتقلين في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وجرى نقل الأسير المحرر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس (جمال الطويل) إلى المستشفى عقب وصوله إلى رام الله جراء تردي وضعه الصحي.

أفراح وتكبيرات في رام الله.. لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل#الجزيرة_مباشر #فلسطين https://t.co/o9HEAiSkpQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2025

وأكدت عائلة الأسير المحرر جمال الطويل للجزيرة مباشر، أنه جرى نقل الطويل إلى أحد مستشفيات رام الله بسبب سوء حالته الصحية، فيما قال الهلال الأحمر، إنه نقل إلى المستشفى أسرى محررين من سجون الاحتلال.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه جرى نقل 4 أسرى محررين من سجون الاحتلال إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد الإفراج عنهم، ظهر اليوم السبت.

تغطية صحفية: المقـــاومة تحرر الشيخ القيادي جمال الطويل من سجون الاحتلال. pic.twitter.com/aZOT3FXAnZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 8, 2025

وصول حافلة الأسرى

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان ظهر اليوم السبت “وصول الحافلة التي تقل الأسرى المحررين إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط استقبال جماهيري مهيب”.

واحتشد الفلسطينيون بالمئات، رغم كل التحذيرات التي وجهها الجيش الإسرائيلي لأهاليهم، ودهم منازل عدد منهم فجر السبت.

أسير فلسطيني محرر يقبّل قدم والده المسن وسط حشود كبيرة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن صفقة التبادل#الجزيرة_مباشر #فلسطین #غزة pic.twitter.com/PsDGwGhETc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2025

ووصلت حافلة الصليب الأحمر التي تقل الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية المفرج عنهم ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل إلى مكان تجمع الأهالي بمدينة رام الله.

واستقبل الأهالي الأسرى المفرج عنهم بالتهليل والتكبير وهم يحملون الأعلام الوطنية وسط الفرحة العارمة والهتافات بالتحية لكتائب عز الدين القسام وأهل غزة.

حشود كبيرة تشارك في استقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين بصفقة طوفان الأحرار. pic.twitter.com/FddwwiYjj3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 8, 2025

“سجن عوفر ثكنة عسكرية”

وتضم الدفعة الخامسة، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، 183 أسيرا، بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من أصحاب الأحكام العالية، و111 من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وحوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة القريبة من سجن “عوفر” إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت تجمع ذوي المعتقلين، وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان مئات الفلسطينيين قد احتشدوا منذ ساعات الصباح الباكر اليوم السبت في ساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله، لاستقبال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن عوفر.