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وصول أسرى فلسطينيين مفرج عنهم إلى رام الله ونقل قيادي في حماس إلى المستشفى (فيديو)

مدة الفيديو 03 دقيقة 23 ثانية 03:23
8/2/2025-|آخر تحديث: 8/2/202504:18 PM (توقيت مكة)

وصل عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل إلى رام الله، ظهر اليوم السبت، ضمن الدفعة الخامسة من المعتقلين في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وجرى نقل الأسير المحرر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس (جمال الطويل) إلى المستشفى عقب وصوله إلى رام الله جراء تردي وضعه الصحي.

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وأكدت عائلة الأسير المحرر جمال الطويل للجزيرة مباشر، أنه جرى نقل الطويل إلى أحد مستشفيات رام الله بسبب سوء حالته الصحية، فيما قال الهلال الأحمر، إنه نقل إلى المستشفى أسرى محررين من سجون الاحتلال.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه جرى نقل 4 أسرى محررين من سجون الاحتلال إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد الإفراج عنهم، ظهر اليوم السبت.

وصول حافلة الأسرى

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان ظهر اليوم السبت “وصول الحافلة التي تقل الأسرى المحررين إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط استقبال جماهيري مهيب”.

واحتشد الفلسطينيون بالمئات، رغم كل التحذيرات التي وجهها الجيش الإسرائيلي لأهاليهم، ودهم منازل عدد منهم فجر السبت.

ووصلت حافلة الصليب الأحمر التي تقل الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية المفرج عنهم ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل إلى مكان تجمع الأهالي بمدينة رام الله.

واستقبل الأهالي الأسرى المفرج عنهم بالتهليل والتكبير وهم يحملون الأعلام الوطنية وسط الفرحة العارمة والهتافات بالتحية لكتائب عز الدين القسام وأهل غزة.

“سجن عوفر ثكنة عسكرية”

وتضم الدفعة الخامسة، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، 183 أسيرا، بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من أصحاب الأحكام العالية، و111 من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وحوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة القريبة من سجن “عوفر” إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت تجمع ذوي المعتقلين، وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان مئات الفلسطينيين قد احتشدوا منذ ساعات الصباح الباكر اليوم السبت في ساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله، لاستقبال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن عوفر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

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