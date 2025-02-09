جنود الاحتلال يحرقون ممتلكات قبيل انسحابهم من محور نتساريم في قطاع غزة (فيديو)

أصدر جيش الاحتلال أمرًا بإخلاء محور نتساريم في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حسب صحف إسرائيلية.

وقالت صحيفة هآرتس إنه من المتوقع أن يستكمل الجيش انسحابه بحلول صباح الأحد “بشكل كامل” من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، بعد عام وثلاثة أشهر على احتلاله، وفق بنود الاتفاق.

وأظهر مقطع مصور قيام جنود الاحتلال بإحراق ممتلكات قبل الانسحاب من المحور.

وبموجب المرحلة الأولى الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، من المفترض أن ينسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من مواقعه في محور نتساريم وسط قطاع غزة.