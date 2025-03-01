الأمين العام للناتو وقادة أوروبيون يدعون زيلينسكي لإصلاح علاقته مع ترامب

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى “إيجاد وسيلة” لاصلاح علاقته بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد مشادتهما الكلامية في البيت الأبيض، وذلك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” السبت.

وأضاف روته، تعليقا على اتصال هاتفي أجراه مع زيلينسكي أمس الجمعة “من المهم أن يجد الرئيس زيلينسكي سبيلا لاستعادة علاقته مع الرئيس الأمريكي وفريق القيادة الأمريكية العليا”.

ووصف روته اللقاء بين زيلينسكي وترامب في البيت الأبيض بأنه “مؤسف”.

وقال روته “أنا مقتنع تماما بأن الولايات المتحدة تريد أن تحصل أوكرانيا على السلام الدائم، ومن الواضح أن ما يحتاجون إليه للوصول إلى ذلك هو التأكد من أننا سنعمل جميعا معا في هذا الشأن”.

وردّا على سؤال عما إذا كان أعضاء حلف شمال الأطلسي قادرين على سد الفجوات، إذا سحبت الولايات المتحدة دعمها العسكري لأوكرانيا، أجاب روته “دعونا نتجاوز هذا السؤال. من المهم جدا أن نبقى جميعا معا في هذا الأمر، الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا، وأن تنعم أوكرانيا بالسلام. هذا بالضبط ما يسعى الرئيس ترامب جاهدا من أجله، وما نكافح جميعا من أجله”.

محورية دور الولايات المتحدة

وفي السياق ذاته، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت، إنه لا يرى أي قوة أخرى في العالم غير الولايات المتحدة يمكنها وقف العدوان الروسي على أوكرانيا.

وأضاف دودا أن “فولوديمير زيلينسكي يجب أن يعود إلى الطاولة ويتفاوض بهدوء بشأن حل يجعل أوكرانيا آمنة”، مشيرا إلى أن وارسو ستدعمه في هذا الجهد.

يشار إلى أن بولندا، العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، من أهم الداعمين السياسيين والعسكريين لأوكرانيا.

سلوفاكيا تدعو إلى الإسراع في محادثات السلام

وفي السياق ذاته، دعا رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، اليوم السبت، إلى الإسراع في إجراء محادثات السلام، واصفا استراتيجية “السلام من خلال القوة” التي يتبناها الاتحاد الأوروبي بأنها غير واقعية.

وقال فيتسو إن التوصيات الختامية لقمة الاتحاد الأوروبي يجب أن تنص على وقف فوري لإطلاق النار.

كما عبَّر عن رغبته في أن يتضمن البيان الختامي مطلب إعادة السماح بنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، بعد أن دخلت سلوفاكيا في خلاف مع كييف هذا العام عندما أوقفت شحن الغاز، مما دفع بلاده إلى البحث عن مسارات بديلة للتوريد.

وقال فيتسو في منشور على فيسبوك “إذا لم تحترم القمة وجود وجهات نظر أخرى غير مواصلة الحرب، فقد لا يتمكن المجلس الأوروبي يوم الخميس من الاتفاق على بيان ختامي بشأن أوكرانيا”.

خلافات أوروبية لا يمكن تجاوزها

من جانبه، حث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات مباشرة مع روسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وعدم إصدار إعلان مشترك في قمة استثنائية للتكتل من المقرر عقدها هذا الأسبوع.

وبدأت الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن دون مشاركة كييف أو الاتحاد الأوروبي.

وفي رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم السبت، قال أوربان إن هناك “اختلافات استراتيجية في نهج (التكتل) تجاه أوكرانيا لا يمكن تجاوزها”.

وقال أوربان في الرسالة “أنا على يقين بأن الاتحاد الأوروبي، على غرار الولايات المتحدة، يجب أن يدخل في مناقشات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار وإحلال سلام مستدام في أوكرانيا”.

وأضاف أن هذا النهج لا يتوافق مع المسودة التي ستُطرح في قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس والتي من المقرر أن تركز على تقديم دعم إضافي إلى أوكرانيا وضمانات أمنية أوروبية، فضلا عن مناقشة سبل دفع تكاليف احتياجات الدفاع الأوروبية.

ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أوائل عام 2022، دأب أوربان على انتقاد العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، والدعم المالي والعسكري الذي يقدمه التكتل إلى أوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، لمناقشة تعزيز الدفاع الأوروبي والسعي للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف.