بيت حانون تشهد رفع الأذان لأول مرة بعد إعادة بناء مسجد عمر بن عبد العزيز (شاهد)

شهدت مدينة بيت حانون في شمال قطاع غزة رفع الأذان لأول مرة، وذلك بعد إعادة بناء مسجد عمر بن عبد العزيز، في خطوة تعكس صمود أهالي المدينة رغم التحديات التي تواجهها.

وتأتي إعادة بناء المسجد في ظل الجهود المستمرة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، حيث يمثل صرحًا جديدًا يعزز من صمود السكان وإحياء الشعائر الدينية في المنطقة.

وتعرَّض مسجد عمر بن عبد العزيز في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة للتدمير الكامل جراء قصف إسرائيلي في 25 أغسطس/آب 2014 خلال العدوان على القطاع.

ويُعَد المسجد أحد المعالم الدينية البارزة في المدينة، حيث شكَّل تدميره جزءًا من الاستهداف الواسع للبنية التحتية والمقدسات في غزة.