أول رمضان يوم الأحد في هذه الدول

في الوقت الذي أعلنت في أغلب الدول العربية والإسلامية أن يوم السبت هو بداية شهر رمضان، أعلنت بلدان أخرى أن الأحد سيكون غرة الشهر الفضيل، وذلك استنادًا إلى جهات الرصد الشرعي واللجان المعنية بمراقبة هلال رمضان فيها.

المغرب

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب إن رؤية هلال رمضان لم تثبت ليلة الجمعة، معلنةً أن السبت هو المتمّم لشهر شعبان، والأحد هو أوّل أيام شهر رمضان.

العراق

وفي العراق، تباينت المراجع الدينية في تحديد موعد الصيام؛ إذ أعلن ديوان الوقف السني ووزارة الأوقاف في إقليم كردستان أن السبت يُوافق أول أيام شهر رمضان. في المقابل، أعلن مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني أن الأحد هو غرة الشهر الكريم.

لبنان

وشهدت لبنان أيضًا تباينًا مماثلًا؛ إذ أعلن مفتي الجمهورية -وهو المرجعية الدينية السنية في البلاد- أن السبت هو أول أيام رمضان، بينما أفاد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بأن السبت هو المتمّم لشهر شعبان، وبالتالي فإن الأحد هو أوّل أيام الشهر المبارك.

شرق آسيا

أما في دول شرق آسيا، فقد أعلنت كل من ماليزيا وباكستان وسنغافورة وتايلند وكمبوديا أن الأحد سيكون بداية الصيام، بعد تعذّر رؤية الهلال وفقًا للجان الفلكية والشرعية فيها.