“غزة أجمل في رمضان”.. حملة لتزيين شوارع وأحياء القطاع احتفاء بالشهر الفضيل (فيديو)

في إطار حملة “غزة أجمل في رمضان”، بدأت في قطاع غزة فعاليات تزيين الشوارع والأحياء بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع اللجان المحلية. تهدف الحملة إلى رسم البهجة مع قدوم الشهر الفضيل رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها أهالي القطاع.

علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، صرح للجزيرة مباشر قائلًا “في إطار جهود وزارة الحكم المحلي والبلديات، كان اليوم انطلاق حملة استقبال لرمضان حتى نرسل رسالة للنساء رغم حالة الدمار الكبيرة والحزن، نسعى إلى التعافي من عواقب حرب الإبادة”.

“يعشقون الحياة”

وأكد في حديثه أن “غزة وشعبها يعشقون الحياة ويريدون العودة إلى ما كان ونود أن تتضافر جهود العالم في إعادة الإعمار”.

وأضاف البطة أن الحملة تغطي قطاع غزة بأكمله، وقد تم اختيار حي الأمل في مدينة خان يونس، لإطلاق المبادرة.

وأوضح “نلاحظ هذا التفاعل الكبير من الأهالي، الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، فرحًا بقدوم رمضان” مشيرًا إلى أن هذا النوع من الحملات يساعد في بدء مسيرة إعادة الحياة والأمل لأهل قطاع غزة.

فرحة وأمل

الدكتور خالد الطويل، رئيس لجنة حي الأمل، أكد للجزيرة مباشر أنه رغم الألم والدمار والنزوح، الشعب الفلسطيني يثبت للعالم بأنه “عصي على الانكسار”.

وقال “ها هي خان يونس تنهض من جديد لتستقبل شهر رمضان المبارك بحملة ‘غزة أجمل في رمضان’. شكرًا لجميع من ساهم في هذا المجهود المشكور”، معربًا عن أن “هذا العام نستقبل رمضان استقبالا حارا وجميلا بعد سنوات من المعاناة، لنعيد الفرح والأمل من جديد”.

ويستقبل سكان قطاع غزة شهر رمضان هذا العام في ظل هدنة بدأت في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي. وفي الوقت نفسه، انطلقت مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” بعد حرب دامت 15 شهراً، أسفرت عن تدمير أجزاء كبيرة من القطاع وأودت بحياة نحو 50 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.