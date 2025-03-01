فاينانشال تايمز: بنك يضيف 81 تريليون دولار بالخطأ إلى حساب عميل

قالت صحيفة فاينانشال تايمز، الجمعة، إن مجموعة سيتي بنك الأمريكية أضافت بالخطأ إلى حساب أحد العملاء مبلغ 81 تريليون دولار، وكان من المفترض أن تضيف مبلغ 280 دولارا، وتداركت الخطأ بوقف عملية التحويل بعد أن بدأت بالفعل.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الخطأ وقع في إبريل/نيسان الماضي، ولم يتم الإبلاغ عنه سابقا، ولم يتنبه له موظف المدفوعات ومسؤول آخر مكلف بمراجعة ما يتم دفعه، وكان من المفترض تحويل المبلغ في اليوم التالي.

وذكرت الصحيفة أن موظفا ثالثا تنبه للخطأ، بعد أن وجد مشكلة في حسابات البنك، وذلك بعد 90 دقيقة من تنفيذ التحويل، وقام البنك بوقفه بعد ساعات، وذلك وفق حساب داخلي اطلعت عليه الصحيفة ومصدران على اطلاع على الواقعة.

وأكد البنك أنه لم تُسحَب أي أرصدة منه، قبل أن يسارع بوقف التحويل، حسب ما أفصح عنه البنك لمكتب الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من مهامه مراقبة أنشطة البنوك، وفق ما ذكره مصدر آخر مطلع على الأمر للصحيفة.

أخطاء وشيكة

وقالت الصحيفة، اعتمادا على تقرير داخلي للبنك اطلعت عليه، إن مثل هذه الأخطاء تكررت في البنك عشر مرات في العام الماضي بقيمة مليار دولار، وفيها تم تحويل مبالغ مالية بالخطأ، قبل أن يتمكن البنك من وقف عملية التحويل واسترجاع أمواله، وهي ما تُوصف بالأخطاء الوشيكة، وفق المصطلحات المتداولة في البنوك الأمريكية.

وتوضح سلسلة الأخطاء الوشيكة في بنك سيتي المشكلات التشغيلية التي لا يزال يعانيها، بعد نحو خمس سنوات من إرساله عن طريق الخطأ 900 مليون دولار إلى الدائنين لمجموعة مستحضرات التجميل “ريفلون”.

وأدَّت تلك الإخطاء إلى الإطاحة بالرئيس التنفيذي آنذاك مايكل كوربات، وفرض غرامات كبيرة من الجهات الرقابية مثل بنك الاحتياطي الفدرالي.