محكمة أمريكية تدين قاتل الطفل الفلسطيني وديع الفيومي

أصدرت محكمة أمريكية في ولاية إلينوي، الجمعة، حكما بإدانة جوزيف تشوبا (73 عاما) بجرائم القتل العمد من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل، والاعتداء الجسيم، وارتكاب جرائم كراهية، وذلك على خلفية مقتل الطفل الفلسطيني الأمريكي وديع الفيومي (6 أعوام) في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وطعن والدته حنان شاهين مرات عدة في هجوم ذكرت النيابة العامة أنه كان مدفوعا بكراهية ضد المسلمين.

وأعلنت هيئة المحلّفين الحكم بعد مداولات استمرت أكثر من ساعة، في قضية أثارت صدمة واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وفقا لما ذكرته شبكة “إن بي سي” الأمريكية.

ووقعت الجريمة في 14 أكتوبر 2023 داخل منزل تشوبا وزوجته السابقة في منطقة بلينفيلد تاونشيب، إحدى ضواحي مدينة شيكاغو. وكانت حنان شاهين قد استأجرت غرفتين من تشوبا وزوجته لمدة عامين، دون أن يحدث بينهما أي مشكلات تُذكر سابقا. ولكن مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، تغيَّر الحال.

وحسب شهادتها أمام المحكمة، أفادت حنان شاهين بأن تشوبا بدأ في الأيام التي سبقت الحادث بإظهار كراهية صريحة تجاه المسلمين والفلسطينيين، وقال لها إن أبناء شعبها “يقتلون اليهود والأطفال في إسرائيل“، وطالبها بمغادرة المنزل رغم التزامها بشروط عقد الإيجار. وقالت شاهين إنها ردّت عليه بالدعاء للسلام، لكن التوتر استمر.

BREAKING: guilty on all counts. We welcome the conviction of Joseph Czuba, who stabbed six-year-old Wadea Al-Fayoume to death and attempted to kill his mother after spending the week after Oct. 7th listening to anti-Muslim and anti-Palestinian rhetoric in the media.

This… pic.twitter.com/kTa4kor2o8

— CAIR National (@CAIRNational) February 28, 2025