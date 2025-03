“مرحب مرحب يا هلال”.. أندية رياضية عالمية تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

توالت التهاني من مختلف الأندية العالمية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث عبّرت الأندية الكبرى في كرة القدم عن تمنياتها الطيبة للجماهير الإسلامية.

وكان نادي أتلتيكو مدريد، من بين الأوائل في تقديم تهانيه، حيث نشر تدوينة عبر منصة “إكس”، جاء فيها “مرحب مرحب يا هلال! يتقدم الجميع في أتلتيكو مدريد بأرق التهاني لكل الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عساكم من عواده”.

وفي السياق نفسه، هنأ نادي برشلونة متابعيه قائلًا “مبارك عليكم الشهر الفضيل.. رمضان كريم”، في إشارة إلى احتفائه بقدوم الشهر الكريم.

كما عبّر ريال مدريد عن تهنئته للأمة العربية والإسلامية قائلًا “رمضان كريم مدريدستاس! ريال مدريد يهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول الشهر الفضيل”.

أما مانشستر يونايتد، فقد نشر تهنئته قائلًا “مبارك عليكم الشهر.. الجميع في مانشستر يونايتد يقدمون أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”.

ولم يختلف الأمر في مانشستر سيتي، حيث نشر تهنئة مماثلة “مرحب مرحب يا هلال.. كل عام وأنتم بخير من الجميع في نادي مانشستر سيتي”.

أما نادي تشيلسي، فقد قدّم التهنئة نفسها متمنيًا للمسلمين جميعهم شهرًا مباركًا.

Ramadan Mubarak from everyone at Chelsea Football Club! 💙 pic.twitter.com/J6EYg4ObhR

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 28, 2025