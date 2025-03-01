“مرحب مرحب يا هلال”.. أندية رياضية عالمية تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

توالت التهاني من مختلف الأندية العالمية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث عبّرت الأندية الكبرى في كرة القدم عن تمنياتها الطيبة للجماهير الإسلامية.

“مرحب مرحب يا هلال”

وكان نادي أتلتيكو مدريد، من بين الأوائل في تقديم تهانيه، حيث نشر تدوينة عبر منصة “إكس”، جاء فيها “مرحب مرحب يا هلال! يتقدم الجميع في أتلتيكو مدريد بأرق التهاني لكل الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عساكم من عواده”.

مرحب مرحب يا هلال 🌙 يتقدم الجميع في أتلتيكو مدريد بأرق التهنئة لكل الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ❤️🤍 عساكم من عواده 🙏#رمضان_كريم #رمضان_مبارك pic.twitter.com/hCVj2mfeja — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) February 28, 2025

وفي السياق نفسه، هنأ نادي برشلونة متابعيه قائلًا “مبارك عليكم الشهر الفضيل.. رمضان كريم”، في إشارة إلى احتفائه بقدوم الشهر الكريم.

كما عبّر ريال مدريد عن تهنئته للأمة العربية والإسلامية قائلًا “رمضان كريم مدريدستاس! ريال مدريد يهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول الشهر الفضيل”.

✨🤍 رمضان كريم مدريدستاس!

🕌 ريال مدريد يهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول الشهر الفضيل! 🌙 pic.twitter.com/ttkGCr0Pbi — ريال مدريد (@realmadridarab) February 28, 2025

أما مانشستر يونايتد، فقد نشر تهنئته قائلًا “مبارك عليكم الشهر.. الجميع في مانشستر يونايتد يقدمون أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”.

مبارك عليكم الشهر 🙌 الجميع في مانشستر #يونايتد يقدمون أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 🌙#رمضان_مبارڪ pic.twitter.com/x3omhq3veu — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 28, 2025

ولم يختلف الأمر في مانشستر سيتي، حيث نشر تهنئة مماثلة “مرحب مرحب يا هلال.. كل عام وأنتم بخير من الجميع في نادي مانشستر سيتي”.

مرحب مرحب يا هلال 🌙 كل عام وأنتم بخير من الجميع في نادي مانشستر سيتي.. #رمضان_كريم 🩵 pic.twitter.com/h9SW936f7i — مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 28, 2025

أما نادي تشيلسي، فقد قدّم التهنئة نفسها متمنيًا للمسلمين جميعهم شهرًا مباركًا.

Ramadan Mubarak from everyone at Chelsea Football Club! 💙 pic.twitter.com/J6EYg4ObhR — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 28, 2025

وتأتي هذه التهاني في إطار تواصل الأندية العالمية مع مشجعيها المسلمين في مختلف أنحاء العالم، معبّرة عن أطيب تمنياتها لهم بمناسبة الشهر الفضيل.