استشهاد 3 أشقاء بقصف إسرائيلي وسط غزة (فيديو)

استشهد ثلاثة أشقاء فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قصفا إسرائيليا، مساء الاثنين، أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، في استهداف مباشر في مخيم البريج.

وقالت الوكالة إن القصف شنته طائرة إسرائيلية مسيَّرة، واستهدف منطقة وادي أبو قطرون شمال شرق البريج، مما أسفر عن شهيدين في المكان، قبل الإعلان لاحقا عن استشهاد ثالث متأثرا بجروحه، إلى جانب تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.

يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بعد وقت قصير من إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة رفح جنوبي القطاع، في استمرار لانتهاكات اتفاق الهدنة المُوقع في 19 يناير/كانون الثاني 2025 برعاية دولية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته الجوية استهدفت من وصفهم بـ”ثلاثة إرهابيين يعملون على زرع متفجرات” في منطقة النصيرات، وقال إنه تم تحقيق إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 48 ألفا و467، بعد وصول 9 شهداء جدد إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة رغم سريان الهدنة.