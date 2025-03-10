المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن يكشف تفاصيل مباحثاته مع حماس

قال “المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن” آدم بولر إنه تواصل بشكل مباشر مع حركة حماس “لأنه من الصعب فهم الطرف الآخر دون الجلوس معه”.

وأكد بولر في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية الأحد أنه حصل على موافقة مسبقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يبدأ المحادثات المباشرة مع حماس.

وتابع قائلا “لسنا وكلاء إسرائيل ولدينا مصالح محددة نعمل لتحقيقها ونتواصل ذهابا وإيابا من أجلها”.

وأضاف “عملي يحتم عليّ الاجتماع مع أشخاص سيئين من أجل إنقاذ ومساعدة الأمريكيين”، مضيفا “لدينا أمريكي على قيد الحياة لا يزال محتجزا لدى حماس، إضافة إلى جثامين 4 أمريكيين آخرين”.

وأوضح بولر أن هناك ما يكفي لإبرام صفقة خلال أسابيع يمكن من خلالها إطلاق سراح جميع الأسرى في قطاع غزة.

“الحوار هو ما يحقق النتائج”

وفي السياق ذاته أكد بولر في مقابلة مع قناة “آي 24” الإسرائيلية الأحد أن “مقابلة الطرف الآخر لا تعني الخضوع لمطالبه”، مشيرا إلى إطلاع الجانب الإسرائيلي على المحادثات المباشرة مع حماس “لكن من الممكن أن تكون هناك عصبية لديه لأننا نتحدث مع الطرف الآخر”.

واضاف أنه لم يُفاجَأ بالرد الإسرائيلي على محادثاته مع حماس، مؤكدا أن هذه وظيفته “وقد قام بالتصرف السليم”.

وأوضح بولر أنه “لا يمكنه القول إن كانت المفاوضات فشلت أو نجحت لكنها مهمة جدا”، مضيفا أنه سوف يشارك في لقاءات في الدوحة هذا الأسبوع “لأن الحوار هو ما يحقق نتائج”، حسب وصفه.

وتابع قائلا “أتفهم مخاوف المسؤولين الإسرائيليين لأنني لا أعيش في دول يتمنى جيرانها ألا تكون موجودة”، مؤكدا أنه لن يفعل شيئا يسبب الضرر لإسرائيل، وهي حليف هام للولايات المتحدة.

وقال “إنني في حاجة للانخراط في المفاوضات لأن هناك ناسا أحبهم ونحن قلقون عليهم في كل يوم”.

وأضاف “نسير في المفاوضات على الطريق الصحيح، ويحتمل أن تكون هناك لقاءات أخرى، ولا نقدم تنازلات في هذه اللقاءات”.

هدنة طويلة لمدة 5 أو 10 سنوات

وأوضح بولر أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى حل، رغم أن هذا يبدو غريبا، والسبب، كما قال، أن “انتخاب ترامب غير كل شيء في المنطقة”.

وأضاف أن الحل “أن تلقي حماس سلاحها ونتبادل الرهائن ثم تكون هدنة طويلة لا يتخللها أي قتال ولا تكون حماس جزءا من المشهد السياسي”.

وأضاف بولر في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية أن أي اتفاقية أو هدنة طويلة الأمد “يجب أن تضمن أمن إسرائيل، وأن تجرد حماس من سلاحها وأن لا يكون لحماس أي دور سياسي مستقبلا، وأن تتم إعادة إعمار قطاع غزة”.

وشدد بولر على أن “الأولوية هي خروج الرهائن جميعا، وعودتهم إلى أسرهم، وهو الهدف الذي أعلن ترامب بوضوح أنه سيعمل على تحقيقه”.

وأوضح أنه يتم بحث وقف إطلاق نار طويل الأمد، لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات، حيث تلقي حماس السلاح خلال هذه الفترة، مضيفا أنه “من الواضح جدًّا أنه لن يكون هناك أي تحرك سياسي بشكل أو بآخر لحماس في اليوم التالي للحرب”.

وقال بولر إن حماس تدرك جيدا أنه لا مكان لها في المشهد السياسي بعد الحرب.

وأضاف أن “إسرائيل أسدت للعالم معروفا بما فعلته بإيران وحزب الله”، مشيرا إلى أن الفرصة الآن أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لتحقيق السلام من خلال القوة”.