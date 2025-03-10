ترامب يعلن اعتقال أحد الطلاب الرافضين للحرب على غزة ويتوعد باعتقالات جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الخاصة (تروث سوشيال) اعتقال شخص وصفه بأنه طالب أجنبي “متطرف ومؤيد لحماس”، وأكد أن الاعتقال تم داخل حرم جامعة كولومبيا، وذلك بعد خروج الطالب في مظاهرات رافضة للحرب على غزة.

وقال ترامب، الثلاثاء، إن دائرة الهجرة والجمارك اعتقلت “بكل فخر” الطالب محمود خليل.

ووفقا لما نشره ترامب، فإن عملية الاعتقال جاءت ضِمن سلسلة إجراءات تنفيذية وقَّعها سابقا بهدف مكافحة ما سمّاها “الأنشطة المؤيدة للإرهاب والمعادية للسامية” داخل الجامعات الأمريكية. وقال ترامب “هذا هو الاعتقال الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة. لن نتسامح مع هذه الأنشطة”.

وقال ترامب إن هناك مزيدا من الطلاب والمحرضين الذين يزعم أنهم يشاركون في “أنشطة معادية لأمريكا” داخل الجامعات. وأشار إلى أن دائرة الهجرة والجمارك ستواصل عملها لتحديد هوياتهم واعتقالهم، قائلا “سنعثر على هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب، ونلقي القبض عليهم ونرحلهم من بلدنا، ولن يعودوا مرة أخرى أبدا”.

واستهدف ترامب في كلماته عددا من الجامعات الأمريكية الكبرى، داعيا إداراتها إلى الامتثال الكامل لإجراءات حكومته السابقة.

ويأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات في الولايات المتحدة بشأن الأنشطة الجامعية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إذ واجه العديد من الجامعات الأمريكية أخيرا انتقادات حادة بسبب اتهامات بالسماح بأنشطة ترفض الحرب على غزة والانتهاكات الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني.

وقبل أيام، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أن مجموعة من الوزارات والمؤسسات الأمريكية، من بينها وزارة العدل ووزارة الصحة والخدمات البشرية ووزارة التعليم نفسها، قررت إلغاء 400 مليون دولار من العقود والمنح المقدَّمة من الحكومة الفيدرالية إلى جامعة كولومبيا فورا.

وأرجعت الوزارة السبب، في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني الجمعة، إلى “تقاعس جامعة كولومبيا في مواجهة المضايقات المتواصلة للطلبة اليهود”.

وأضافت الوزارة أن إلغاء هذه العقود فورا هو مجرد “جولة أولى” من خطوات سوف تتضمن إلغاء المزيد من العقود مع جامعة كولومبيا، مشيرة إلى أن مجموعة عمل تقوم بمراجعة العقود لترى ما يمكن إلغاؤه بسرعة.

وذكرت الوزارة أن جامعة كولومبيا لديها الآن نحو 5 مليارات دولار من التزامات المنح الفيدرالية، وهي المنح التي تقدمها الحكومة الأمريكية من خلال وزاراتها ومؤسساتها المختلفة.

يُذكر أن جامعة كولومبيا كانت مهد الاحتجاجات التي شهدتها مجموعة كبيرة من الجامعات الأمريكية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تمارسه إسرائيل من انتهاكات بحق سكان القطاع.

وطالب الطلبة المحتجون بإيقاف تصدير الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، ووقف استثمار أموال الجامعة في شركات إسرائيلية.